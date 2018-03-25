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SBL／麥班達：璞園以打出季後賽的內容為目標

2018-03-25 22:17聯合報 記者吳思儀╱即時報導

SBL璞園隊今天打出拚勁，並靠著戴維斯拿下全場最佳23分、16籃板，加上簡浩飆進5顆三分球，勇奪21分，助隊以85：81擊敗富邦隊，接下來將在後天與裕隆隊爭奪例行賽第一寶座。

璞園總教練麥班達表示，現在球隊就是以打出季後賽內容的比賽為目標，「我覺得我們打出今天這種比賽，無論對誰都可以贏，但昨天那一場比賽，我們不管對誰都會輸。」

談起昨天和今天兩場比賽球員的最大差異，麥班達說，就是拚勁和專注力，昨天球員的心完全不在，而對方卻已經準備好打季後賽了，因此他跟球員講，「我們必須要了解，季後賽也一樣是背靠背的比賽，無論前一場比賽輸得多難看，隔天都要打回來。」

今天璞園找回節奏，並打出拚勁，在第四節最後7分多鐘時，克服5分落後的劣勢，打出一波15：2的攻勢，將分數差距擴大，奠定勝基。麥班達說，很開心球員有打出季後賽內容的比賽。

簡浩表示，一開賽其實富邦打得很拚，幸好球隊的第二組球員上去時有把分數控制好，給先發球員調整的機會，之後團隊靠著防守贏得比賽，希望接下來的比賽能維持下去，每一場都展現積極的一面。

隨著璞園贏球後，例行賽戰績三至六名確定，依序是金酒、達欣、富邦和台啤隊，剩下前兩名之爭，將視後天璞園和裕隆隊的保留比賽決定。

簡浩。圖／中華籃球協會提供
簡浩。圖／中華籃球協會提供
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簡浩（右）。圖／中華籃球協會提供
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璞園麥班達簡浩
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