SBL／季後首輪碰達欣 許晉哲：不管布拉有無禁賽都可怕

2018-03-25 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



SBL富邦隊今天雖靠著張宗憲拿下全隊最佳20分，但在關鍵時刻未能把握契機，最終以81：85不敵璞園隊，無緣第三，以例行賽第五之姿晉級季後賽，季後賽首輪將碰衛冕軍達欣隊。

富邦總教練許晉哲表示，這場比賽很可惜，兩隊都很拚，當然球隊還是想要搶到比較好的位置，因為這場贏球第三、輸球第五；而這場比賽的情況，就像球隊賽季的寫照一樣。

許晉哲說：「我們在賽季很多關鍵的球沒辦法把握住贏球，而例行賽結束後也發現這是最大問題，必須有效改善。」

隨著富邦落敗後，戰績三至六名確定，依序是金酒、達欣、富邦和台啤隊，剩下前兩名之爭，將視後天璞園和裕隆隊的保留比賽決定。

儘管富邦在季後賽首輪對達欣，能在第一戰享有布拉禁賽的優勢，但達欣的本土陣容仍不容小覷。

許晉哲表示，不管布拉有沒有禁賽，達欣都是很可怕的對手，就像達欣今天即使沒有布拉打下半場，最終也只差十幾分，接下來達欣一定會做好沒有布拉的準備、加快速度，所以球隊必須要在布拉不在時，利用有賽勒的這個點，搶下第一場。