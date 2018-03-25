UBA／國體氣走衛冕軍健行 喜迎隊史首冠

2018-03-25 22:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



106學年富邦人壽UBA公開男一級冠軍戰上演精彩拉鋸戰，國體大第四節雖一度花光12分領先，但在隊長陳昱瑞單節9分、全場24分領軍下，硬是扳倒衛冕軍健行大學，以73：69迎接隊史第一座金盃。

首節國體大在陳昱瑞兩記三分球6分、楊盛硯5分聯手下，取得17：9領先；第二節健行大二射手朱雲豪先飆外線再籃下取分，單節7分一度助隊縮小比分，但陳昱瑞單節再追加3記三分球，率隊帶著40：29領先進入下半場。

第三節國體大換周暐宸挺身而出，他多次籃下單打得手，助隊仍以兩位數領先的52：40進入第四節。

第四節簡祐哲、陳冠毅外線接連破網，健行再將差距縮小到46：52；國體大喊出暫停，但7分35秒健行菜鳥謝亞軒又飆進大號外線，6分33秒朱雲豪飆進健行單節第4記三分球，雙方54：54戰平。

5分32換陳昱瑞外線開火，但健行洋將石博恩籃下取分，雙方維持1分差；4分19秒陳昱瑞切入造成簡祐哲犯規，完成「3分打」後又切入取分，一度助隊將差距擴大到62：56，健行雖靠簡祐哲籃下補籃，但3分19秒國體大中鋒王柏智完成「3分打」，差距再擴大到65：58。陳昱瑞2分47秒站上罰球線時，場邊球迷已大聲吶喊「MVP」，他2罰1中後換陳冠毅飆進外線，差距又回到5分。

1分19秒陳冠毅外線出手造成周暐宸犯規，他3罰都命中，健行再追到64：67；1分17秒潘向挺被犯規但因濺血下場，改由陳維倫罰球，他2罰俱中，周暐宸接續2罰也把握，助隊取得71：67領先；50.6秒簡祐哲外線破網，差距又縮小到3分差，但王柏智28秒上籃取分為國體進帳保險分，最終就以4分差技壓衛冕軍。

陳昱瑞三分球7投6中轟下24分，周暐宸和王柏智分別攻下18分和10分；健行以陳冠毅15分最佳，去年MVP簡祐哲14分，朱雲豪13分。