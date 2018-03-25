親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

日籍駕駛大度路開車撞2輛機車 釀3傷1命危

林佳龍：台中不再生產「慶記」 治安變好如好空氣

NCAA男籃／修女也瘋狂 羅耀拉大學98歲的她成福星

2018-03-25 16:18中央社 25日綜合外電報導

98歲施密特修女是羅耀拉大學的福星。 路透
98歲施密特修女是羅耀拉大學的福星。 路透
分享
芝加哥羅耀拉大學今天爆冷擊敗堪薩斯州大，睽違55年後再度晉級全美大學男籃最後四強，然而紅遍媒體和社群網站的話題人物卻不是教練球員，而是高齡98歲的隨隊修女季恩．施密特。

大家都稱銀髮蒼蒼、看來宛如祖母般慈祥溫柔的施密特（Jean Dolores-Schmidt）為「修女季恩」（Sister Jean），這樣的人物伴隨著陽剛味十足的男籃球隊，並不常見。她在這所小型天主教學校的正式職稱是隨隊修女，總在開賽前帶領全隊祈禱，賽後和大家擁抱，提醒這些孩子別忙了運動精神和上帝的眷顧。

羅耀拉大學位於芝加哥市西北，雖然曾在1963年勇奪全美冠軍，但那已是陳年往事，自此校隊成績就不好，未曾受到矚目；1985年NCAA男籃錦標賽改為64強制以來，羅大從未晉級64強錦標賽，直到今年。也因此，季恩的獨特身影隨著羅大屢屢過關斬將，進入全美民眾眼簾，成為媒體訪談和社群媒體鄉民討論的焦點，一夕爆紅。

由於季恩太受歡迎，羅耀拉大學週六宣佈將發售老修女的搖頭娃娃，並開始接受預訂，短短一天半之內已接到超過1000個訂單。羅大先前也曾在2011和2015年以修女的搖頭娃娃作為贈品，如今這些舊娃娃價值在一夜間爆漲，一名賣家本週在eBay上賣出5個，每個要價300美元。

也有人彷效NIKE的Air Jordan球鞋，特地為季恩手工製作了一雙以羅大校色褐紅色和金色搭配的AirSister Jean球鞋，左腳後跟寫著Sister，右腳後跟寫著Jean，是季恩的專屬球鞋。

但在今年的灰姑娘之旅之前，季恩在羅大校園中就一直是極度受到學生教職員敬愛的巨星級人物。羅大學生形容，季恩平常就住在校園裡的一幢女生宿舍，平易近人，在去年11月不慎跌倒而必須坐輪椅之前，走在校園中隨時都會有人要求和她拍照或話家常。

羅大的學生報紙，甚至在校隊贏得錦標賽前兩戰，打進甜蜜16強之後，發表社論要求天主教宗方濟各將季恩「封聖」，因為季恩讓羅大男籃爆冷連兩勝，堪稱「神蹟」。

季恩於1919年出生於西岸的舊金山，高中也打籃球，是個不折不扣的專業籃球迷，她除了修女，在球隊中還有另一個不為人注意的頭銜─榮譽助理教練，所以平日也會協助總教練作球探報告，分析對手強弱。

羅大教練摩瑟（Porter Moser）說，他在2011年接掌羅大教職的第一天，在辦公桌上看到的第一份報告就是季恩準備的球探報告。

有時，坐在場邊的季恩也會發揮她有名的幽默感。球員說季恩有一次對吹判不太滿意，溫柔的對裁判說：「今晚眼睛還好嗎？如果眼睛不太舒服，我的眼鏡可以借你哦。」

她從1961年起任教於孟德林學院（MundeleinCollege），1991年該校和羅耀拉合併，她也轉至羅大，自1994年起開始擔任男籃隊的隨隊修女。季恩對記者說，她大概從所有人還沒出生起就會每年從電視上看男籃錦標賽，但從未親自參加過，今年是頭一遭，沒想到就這麼刺激。

儘管年紀已近百歲，季恩頭腦很清楚。今年賽前在填64強預測的對戰結果（bracket）時，她預測羅大會打進16強，但也在此止步。羅耀拉以69比68險勝內華達大學晉級八強之後，後衛克斯特（Clayton Custer）擁抱季恩，對她說「修女，我們破壞了妳的預測」，季恩喜不自勝對這個年紀像孫子一般的球員說「我才不在乎是不是破了哩，既然都破了，接下來能走多就走多遠！」

NCAA
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

NCAA男籃／力克佛州大學 最後4強密西根來了

2018-03-25 15:24

NCAA男籃／黑馬再發威 羅耀拉大學闖4強

2018-03-25 15:21

SBL／台啤力克璞園 獲季後賽門票

2018-03-24 23:34

UBA／擊敗義守 國體大與健行科大爭冠

2018-03-24 23:34

UBA／國體大與健行爭冠 教頭點名王柏智是關鍵

2018-03-24 22:22

SBL／季後賽對手尚未確定 台啤要先修正缺點

2018-03-24 22:12

UBA／陳昱瑞末節狂飆 國體大暌違兩年再爭冠

2018-03-24 21:06

SBL／創生涯新高無緣季後賽 余純安：學到教訓

2018-03-24 21:00

SBL／2大主力因傷休兵 裕隆靠年輕球員贏球

2018-03-24 20:31

SBL／斷台銀季後賽 魏永泰：不管對誰都認真打

2018-03-24 20:11

UBA／二連霸差一步 健行雙星先不談MVP

2018-03-24 20:02

SBL／台銀無緣季後賽 韋陳明：我要負很大責任

2018-03-24 19:45

UBA／頂住高師大反撲 健行連兩年晉決賽

2018-03-24 19:00

UBA／關鍵一擊助隊晉級 莫翊妏：來創造歷史

2018-03-24 18:13

UBA／莫翊妏關鍵上籃 北市大2分氣走佛光

2018-03-24 17:03

UBA／不敵文化「大姐姐」 世新教頭仍讚球員

2018-03-24 16:20

UBA／頂住開賽亂流晉決賽 文化教頭：賺到了

2018-03-24 15:55

UBA／黃鈴娟飆5顆三分球 文化四連霸差一勝

2018-03-24 14:59

SBL／季後賽卡位戰 台啤保一線生機

2018-03-24 00:17

SBL／富邦3分險勝金酒 中段班排名三隊互咬

2018-03-23 23:16

SBL／夏普全能演出 台啤保晉級季後賽生機

2018-03-23 20:21

圖輯／SBL台啤93：67勝台銀

2018-03-23 20:17

NCAA男籃／擠身8強 芝加哥羅耀拉奇蹟再現

2018-03-23 16:38

NCAA男籃／杜克衝6冠 拜格利拚NBA狀元

2018-03-23 15:32

WSBL／吳盈潔39分 帶台元爭冠去

2018-03-23 00:15

圖輯／WSBL國泰人壽85：75 勝中華電信

2018-03-22 21:25

圖輯／WSBL 國泰人壽vs.中華電信

2018-03-22 20:40

WSBL／吳盈潔飆生涯新高39分 台元將與國泰爭冠

2018-03-22 20:08

圖輯／WSBL台元76：49勝台電 取得冠軍賽門票

2018-03-22 19:37

圖輯／WSBL台元vs.台電

2018-03-22 19:23
看更多

熱門文章

NBA／柯瑞左膝內側拉傷 季賽將報銷拚季後復出

2018-03-25 08:42

NBA／火箭穩坐第一 丹東尼：下週開始輪休

2018-03-24 18:15

韓職／長得帥又投得好 王維中圈粉功力強

2018-03-24 19:48

棒球／東京奧運棒球賽 門票爭奪戰確定

2018-03-24 20:21

NBA／厄文將動左膝手術 回歸時間未定

2018-03-24 16:48

韓職／歷史性首勝球 王維中忘了留

2018-03-24 19:16

韓職／卡特球成新武器 王維中：前天才練的

2018-03-24 17:51

中職／猿隊後來居上 開幕戰6：4擊敗兄弟

2018-03-24 20:21

NBA／火箭氣勢銳不可擋 單季59勝創隊史最佳

2018-03-25 11:45

HBL／球員轉戰國際賽 綠色神盾海內外練兵

2018-03-25 13:32

MLB／林子偉下3A 台將連十年大聯盟開季將斷

2018-03-25 07:49

UBA／二連霸差一步 健行雙星先不談MVP

2018-03-24 20:02

中職觀察眼／猿隊贏在穩定 兄弟還在摸索

2018-03-24 21:28

SBL／台銀無緣季後賽 韋陳明：我要負很大責任

2018-03-24 19:45

NBA／厄文完成左膝手術 例行賽提前報銷

2018-03-25 10:14

NBA／哈沃德狂搶籃板 連破黃蜂隊史紀錄

2018-03-25 11:58

韓職／王維中處女秀飆152公里 包辦勝投與MVP

2018-03-24 23:34

中職／界外球打穿桃園球場護網 直擊小五球迷

2018-03-24 18:26

MLB／大谷翔平4.2局失2分 首度投滿85球

2018-03-25 09:44

韓職／助王維中奪首勝 恐龍洋砲：他比陳偉殷帥

2018-03-25 12:14

圖輯／又帥又強 王維中韓職初登板奪勝投

2018-03-25 00:30

韓職／找回王維中首勝球 恐龍領隊親自頒贈

2018-03-25 12:35

MLB／大谷翔平確定進輪值 初登板可望戰運動家

2018-03-24 18:05

韓職／王維中球技與帥氣兼具 吸引一票韓女粉絲

2018-03-24 23:34

韓職／王維中愛看海賊王 場上眼神殺教頭讚

2018-03-24 22:26

NBA／西蒙斯大三元寫紀錄 史上第二人

2018-03-25 16:15

中職／棒打前隊友賽格威 猿隊開幕戰旗開得勝

2018-03-24 20:24

中職／陳琥一軍初登板 自覺可以更好

2018-03-24 20:55

NBA／西蒙斯第10次大三元領軍 輕取灰狼收6連勝

2018-03-25 10:29

NBA／活塞佐蒙德全能數據 歐拉朱萬後第一人

2018-03-25 12:25

中職／洪總評廖健富：打擊可以、配球馬虎

2018-03-24 21:02

韓職／買票進場為王維中加油 最貴不到1500元

2018-03-25 08:13

NBA／隊友撞傷柯瑞 勇士逆轉勝不開心

2018-03-24 23:34

UBA／陳昱瑞末節狂飆 國體大暌違兩年再爭冠

2018-03-24 21:06

中職／先馳得點卻被逆轉 兄弟史耐德：要再加強

2018-03-24 22:20

中職／兩個第一次都開轟 林立：心態沒變

2018-03-24 21:30

NBA／湖人庫茲瑪8次20分10籃板 居新秀之冠

2018-03-25 14:36

路跑／這次不向大陸喊話 播音阿姨替北竿超馬加油

2018-03-24 21:44

邁阿密網賽／費德勒爆冷出局 下周讓出球王寶座

2018-03-25 09:46

邁阿密網賽／三盤大戰惜敗 謝淑薇：仍收穫滿滿

2018-03-25 07:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top