NCAA男籃／修女也瘋狂 羅耀拉大學98歲的她成福星

2018-03-25 16:18 中央社 25日綜合外電報導



98歲施密特修女是羅耀拉大學的福星。 路透 分享 facebook 芝加哥羅耀拉大學今天爆冷擊敗堪薩斯州大，睽違55年後再度晉級全美大學男籃最後四強，然而紅遍媒體和社群網站的話題人物卻不是教練球員，而是高齡98歲的隨隊修女季恩．施密特。

大家都稱銀髮蒼蒼、看來宛如祖母般慈祥溫柔的施密特（Jean Dolores-Schmidt）為「修女季恩」（Sister Jean），這樣的人物伴隨著陽剛味十足的男籃球隊，並不常見。她在這所小型天主教學校的正式職稱是隨隊修女，總在開賽前帶領全隊祈禱，賽後和大家擁抱，提醒這些孩子別忙了運動精神和上帝的眷顧。

羅耀拉大學位於芝加哥市西北，雖然曾在1963年勇奪全美冠軍，但那已是陳年往事，自此校隊成績就不好，未曾受到矚目；1985年NCAA男籃錦標賽改為64強制以來，羅大從未晉級64強錦標賽，直到今年。也因此，季恩的獨特身影隨著羅大屢屢過關斬將，進入全美民眾眼簾，成為媒體訪談和社群媒體鄉民討論的焦點，一夕爆紅。

由於季恩太受歡迎，羅耀拉大學週六宣佈將發售老修女的搖頭娃娃，並開始接受預訂，短短一天半之內已接到超過1000個訂單。羅大先前也曾在2011和2015年以修女的搖頭娃娃作為贈品，如今這些舊娃娃價值在一夜間爆漲，一名賣家本週在eBay上賣出5個，每個要價300美元。

也有人彷效NIKE的Air Jordan球鞋，特地為季恩手工製作了一雙以羅大校色褐紅色和金色搭配的AirSister Jean球鞋，左腳後跟寫著Sister，右腳後跟寫著Jean，是季恩的專屬球鞋。

但在今年的灰姑娘之旅之前，季恩在羅大校園中就一直是極度受到學生教職員敬愛的巨星級人物。羅大學生形容，季恩平常就住在校園裡的一幢女生宿舍，平易近人，在去年11月不慎跌倒而必須坐輪椅之前，走在校園中隨時都會有人要求和她拍照或話家常。

羅大的學生報紙，甚至在校隊贏得錦標賽前兩戰，打進甜蜜16強之後，發表社論要求天主教宗方濟各將季恩「封聖」，因為季恩讓羅大男籃爆冷連兩勝，堪稱「神蹟」。

季恩於1919年出生於西岸的舊金山，高中也打籃球，是個不折不扣的專業籃球迷，她除了修女，在球隊中還有另一個不為人注意的頭銜─榮譽助理教練，所以平日也會協助總教練作球探報告，分析對手強弱。

羅大教練摩瑟（Porter Moser）說，他在2011年接掌羅大教職的第一天，在辦公桌上看到的第一份報告就是季恩準備的球探報告。

有時，坐在場邊的季恩也會發揮她有名的幽默感。球員說季恩有一次對吹判不太滿意，溫柔的對裁判說：「今晚眼睛還好嗎？如果眼睛不太舒服，我的眼鏡可以借你哦。」

她從1961年起任教於孟德林學院（MundeleinCollege），1991年該校和羅耀拉合併，她也轉至羅大，自1994年起開始擔任男籃隊的隨隊修女。季恩對記者說，她大概從所有人還沒出生起就會每年從電視上看男籃錦標賽，但從未親自參加過，今年是頭一遭，沒想到就這麼刺激。

儘管年紀已近百歲，季恩頭腦很清楚。今年賽前在填64強預測的對戰結果（bracket）時，她預測羅大會打進16強，但也在此止步。羅耀拉以69比68險勝內華達大學晉級八強之後，後衛克斯特（Clayton Custer）擁抱季恩，對她說「修女，我們破壞了妳的預測」，季恩喜不自勝對這個年紀像孫子一般的球員說「我才不在乎是不是破了哩，既然都破了，接下來能走多就走多遠！」