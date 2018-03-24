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韓職／89球強投7局飆6K 王維中初登板就奪勝

UBA／頂住開賽亂流晉決賽 文化教頭：賺到了

2018-03-24 15:55聯合報 記者劉肇育╱即時報導

雖然開賽一度出現亂流，但文化仍以跨季52連勝挺進冠軍賽。圖／大專體總提供
雖然開賽一度出現亂流，但文化仍以跨季52連勝挺進冠軍賽。圖／大專體總提供
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UBA公開女一級衛冕軍文化大學今天在四強賽遭遇世新大學，在開賽一度出現亂流落、前兩節都無法拉開比分的情況下，最終仍在下半場找回節奏，以20分差距擊敗世新取得決賽門票，對於比賽過程並不如預期，文化教頭鄭慧芸直言是「賺到了」。

文化今天開賽遭到世新打出8：1的攻勢，雖然隨後靠著三分球逆轉戰局，但上半場比分仍一路遭對手緊咬，直到下半場才慢慢找回防守和比賽節奏，將差距擴大到20分以上。

「今天球員可能是太興奮，發生很多的狀況，讓我們並非在一開始就讓節奏照著我們所想要的走，球員也是碰到狀況後才開始要修改。」文化教頭鄭慧芸在談到球隊開賽的表現時說：「不過這對我們來說是賺到了，因為不是明天才發生這個問題。」

鄭慧芸強調，中場休息時就不斷叮嚀球員要回歸於零，從防守重新做起：「其實我們昨天練習時，狀態就沒有在意料之中，我就知道今天一定會發生一些問題，果然球員都沒有很用心在防守。」

而投進5顆三分球拿下全場最高27分的黃鈴娟也說：「今天一開始大家都太想贏，進攻太過急躁都只想用一對一打掉，反而忽略我們團隊戰力的優勢。」

黃鈴娟繼去年台北世大運後再度踏進小巨蛋出賽，相較於其他球員有場地適應問題，個人手感絲毫不受影響，而她也希望明天的冠軍戰能像世大運一樣有滿場球迷來加油：「雖然這只是大專盃，但大家還是打得很拚命，希望球迷能夠進場為我們打氣。」

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