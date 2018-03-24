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SBL／季後賽卡位戰 台啤保一線生機

2018-03-24 00:17聯合報 記者劉肇育／新北報導

台啤隊夏普（右）在這場比賽拿下15分。 記者鄭清元／攝影
台啤隊夏普（右）在這場比賽拿下15分。 記者鄭清元／攝影
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第十五季ＳＢＬ進入例行賽最後一周賽程，其中排名六、七名的台銀台啤隊在昨天進行季後賽卡位戰，不過兩隊在下半季狀態卻呈現極大反差，在洋將夏普加盟後打出五成勝率的台啤，最終以九十三比六十七輕取台銀，有機會在今天奪下最後一張季後賽門票。

台銀與台啤昨天賽前同為十勝十八敗，不過台銀保有對戰台啤三勝一敗的優勢，只要台銀能擊敗台啤，就能順利保住例行賽第六名及季後賽門票。

不過台啤洋將夏普展現全方位身手，雖然個人僅拿下十五分，但不斷送出妙傳給隊友，讓周伯勳拿下平本季個人最高的十六分，蔣淯安、李愷諺也有十三分進帳，助台啤在第四節一度取得卅分領先優勢，並以廿六分差距拿下關鍵一勝。

「這一季對我們來說是混亂的一季，但既然有機會就要把握。」談到只要今天再贏球或是台銀輸球就能晉級季後賽時，台啤教練周俊三說：「從開季的洋將問題到年輕球員大賽經驗不足，幾次輸一、兩分的比賽對我們傷害很大，但這場比賽前我告訴球員，只要把細節做好我們就有機會。」

台啤前鋒周伯勳則直言，如果開季就找來夏普，就不會打得那麼辛苦，「夏普來了以後我們打得很活，他不但會得分還會傳球、持球過半場，而且今天賈西亞也被我鎖住只拿十三分。」

台銀教練韋陳明說：「我太高估球員和我自己，賈西亞也有問題，但關鍵還是在本土球員上。」

SBL超級籃賽 製表╱劉肇育
SBL超級籃賽 製表╱劉肇育
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周伯勳蔣淯安周俊三台啤台銀
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