SBL／富邦3分險勝金酒 中段班排名三隊互咬

2018-03-23 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



SBL例行賽最後一周形成三個集團間的拉鋸戰，其中還有機會爭奪前兩名的金酒隊在今天碰上力求擠進前4名的富邦勇士隊，兩隊本場比賽一路拉鋸，富邦雖然在比賽最後20秒發生連4罰不中的狀況，但金酒也未能把握住三分球追平比數的機會，最終富邦就以85：82擊敗金酒，兩隊與達欣隊戰績皆為15勝14敗。

為了避免以第5名結束例行賽，導致季後賽首輪必須帶著一敗出賽，中段班的達欣與富邦都背負著不能輸的壓力，而金酒如想爭取擠進前兩名的機會，今天與富邦之戰也非贏不可。

今天富邦展現多點開花的攻勢，包括賽勒、林書緯、張宗憲都有雙位數得分紀錄，但金酒洋將拉莫斯全場也有32分、14籃板表現，讓兩隊在比賽前39分鐘都幾乎保持在5分以內的差距。

不過比賽最後20秒3分領先的富邦，關鍵時刻洪志善、蔡文誠卻連續4罰不進，讓金酒握有最後一擊追平的機會，但全場投進4顆三分球的張文平卻未能把握住機會，最終金酒就以3分差距吞下敗仗，與達欣、富邦同為15勝14敗。

「與開季時相比，金酒真的變得愈來愈難打，尤其是拉莫斯我們幾乎守不住，本土球員也都跳出來。」富邦總教練許晉哲在談到與金酒的拉鋸戰時說：「既然我們守不住對手，下半場我們就是搶攻，畢竟我們不喜歡掉到第5名，因為不僅可能要對上達欣，而且還要帶著一敗，這樣就不用打了。」