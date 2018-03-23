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SBL／台啤93：67戰勝台銀

2018-03-23 20:17聯合報系攝影中心 記者鄭清元╱即時報導

SBL例行賽，今天上演台啤與台銀之戰，台啤最後以93：67的比數戰勝對手台銀。

台啤夏普（右）在這場比賽拿下15分。記者鄭清元／攝影
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台啤張羽霖（左）上籃進攻遭到台銀賈西亞（右）阻擋。記者鄭清元／攝影
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夏普在這場比賽上演灌籃秀。記者鄭清元／攝影
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台啤朱億宗切入籃下進攻。記者鄭清元／攝影
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台啤
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