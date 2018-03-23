親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

足球／割捨周定洋 教頭懷特：無球隊SOUL精神

獨家／黃俊雄之子公司涉內線 霹靂國際股東遭搜索

NCAA男籃／杜克衝6冠 拜格利拚NBA狀元

2018-03-23 15:32世界日報 體育新聞組╱綜合報導

NCAA錦標賽前兩輪種子掉滿地，目前剩下的熱門新秀就只有杜克大學的拜格利三世。 ...
NCAA錦標賽前兩輪種子掉滿地，目前剩下的熱門新秀就只有杜克大學的拜格利三世。 路透
分享

今年的大一新秀人才濟濟，不過全國錦標賽前兩輪種子掉滿地，這些超級新人的球隊也都提早打包回家，目前剩下的熱門新秀就只有杜克大學的拜格利三世（Marvin Bagley III），就看這位禁區猛獸能否把握機會，替「藍魔鬼」拿下隊史第六冠。

全國16強仍然有許多出色球員值得注意，不過就是少了天賦異稟的新秀，包括亞利桑納的艾頓（DeAndre Ayton）、密蘇里的波特（Michael Porter Jr.）、密西根州大的傑克森（Jaren Jackson Jr.）、德州的班巴（Mo Bamba）、奧克拉荷馬的楊恩（Trae Young）、和阿拉巴馬的塞克斯頓（Collin Sexton）。

如無意外，拜格利會是「打一年就走（one-and-done）」，將是NBA選秀會前五順位的熱門。「藍魔鬼」在全國錦標賽前兩輪輾爆愛荷華和羅德島，這位超強新人兩場都22分為全隊最高，24次出手命中18球，命中率高達7成5。

身高6呎11吋，拜格利臂展7呎，提前一年跳級進入大學的他在場上攻防兩端舉足輕重，有著長人少見的第一步和爆發力，也有不錯的外線火力。季中拜格利曾缺席四場比賽，讓7呎中鋒艾頓成為狀元熱門，艾頓在首輪拿下14分13籃板雙十表現，不過亞利桑納爆冷出局，狀元之爭再度醞釀變數。

選秀羅德
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

WSBL／吳盈潔39分 帶台元爭冠去

2018-03-23 00:15

圖輯／WSBL國泰人壽85：75 勝中華電信

2018-03-22 21:25

圖輯／WSBL 國泰人壽vs.中華電信

2018-03-22 20:40

WSBL／吳盈潔飆生涯新高39分 台元將與國泰爭冠

2018-03-22 20:08

圖輯／WSBL台元76：49勝台電 取得冠軍賽門票

2018-03-22 19:37

圖輯／WSBL台元vs.台電

2018-03-22 19:23

NCAA男籃／美日混血兒 岡薩加X因子

2018-03-22 16:45

NCAA男籃／德州農工扮黑馬 「麻」煩不斷

2018-03-22 16:42

NCAA男籃／天龍傷了 堪薩斯「地虎陣」堪憂

2018-03-22 16:36

UBA／微笑射手簡祐哲 轉念拚連霸

2018-03-22 00:40

WSBL／謝謝佩真姊！ 吳盈潔回神了

2018-03-22 00:40

WSBL／電信最後一戰對國泰 柯孟儀：全力以赴

2018-03-21 22:40

WSBL／爭最後冠軍戰門票 周泓諭：要靠自己

2018-03-21 21:49

圖輯／WSBL中華電信對台電

2018-03-21 21:24

圖輯／WSBL國泰人壽對台元

2018-03-21 20:37

圖輯／WSBL中華電信對台電

2018-03-21 20:33

WSBL／國泰陳鈺君20分 力退台元奪10連勝

2018-03-21 20:09

圖輯／WSBL國泰人壽對台元

2018-03-21 19:20

WSBL／鼓勵代替責備 柯孟儀穩定球員的心

2018-03-21 18:41

UBA／轉到PS4好兆頭 義守潘祥偉更想要樂高獎盃

2018-03-21 17:38

UBA／看HBL決賽受啟發 簡祐哲謹慎拚二連霸

2018-03-21 16:45

NCAA男籃／最爭議球員收腿 艾倫要為杜克拚冠

2018-03-21 16:24

NCAA男籃／98歲修女加持 羅耀拉大學成黑馬

2018-03-21 16:18

WSBL／教練「加油」 電信法拉利飆分

2018-03-21 00:09

WSBL／生涯首先發創新高 楊晴：不緊張是騙人的

2018-03-20 22:03

WSBL／與傷共存奪勝 陳晏宇和腳踝對話

2018-03-20 20:37
看更多

熱門文章

NBA／華克10記三分球破隊史 大勝灰熊61分

2018-03-23 10:15

NBA／76人喜迎5連勝 進逼騎士東區第三席位

2018-03-23 10:40

三球星枯木逢春 湖人「坦」途竟出驚喜

2018-03-23 07:00

NBA／鵜鶘險勝湖人4連勝 前進西區第四

2018-03-23 11:55

NBA／一哥長期缺陣 馬刺仍連21季達5成勝率

2018-03-23 00:15

NBA／哈登延長賽甦醒 火箭退活塞驚險7連勝

2018-03-23 11:26

MLB／美東冠軍誰屬？「老爹」歐提茲下注洋基

2018-03-23 08:26

季前分析／富邦拚首冠 球星調度是最大考驗

2018-03-23 07:00

MLB／若轉播中洋基老闆來電 A-Rod：隨時待命

2018-03-23 09:28

中職／廖健富再開砲 洪總：他就是開季一軍

2018-03-22 22:08

成棒／林志祥先拚亞運 還想重返中職舞台

2018-03-22 18:22

成棒／沒薪水跟著崇越隊練 陽冠威想拚回職棒

2018-03-22 19:12

MLB／大谷首戰可能對手 運動家：他會比現在好

2018-03-23 07:18

MLB／哈波打第一棒？國民新教頭大膽提案

2018-03-23 08:27

MLB／鈴木一朗安打荒 改去小聯盟找揮棒時機

2018-03-23 10:32

邁阿密女網／謝淑薇單打晉32強 台將第二人

2018-03-23 07:48

舉重／林敬能教練再開砲 質疑國訓執行長挪餐費

2018-03-23 08:53

亞運／培訓隊打完11場練習賽 投手狀況不如預期

2018-03-22 17:52

NBA／提前鎖定季後賽 騎士連4年達陣

2018-03-23 14:36

NCAA男籃／美日混血兒 岡薩加X因子

2018-03-22 16:45

舉重／金牌教練控A錢 國訓中心執行長駁斥

2018-03-23 11:11

足球／周定洋說明事件原委 遭除名感到無奈

2018-03-23 13:10

足球／周定洋逾期報到被除名 足協：已事先聯繫

2018-03-23 12:16

亞運／中培隊浮現罩門 盼旅外醫「投」痛

2018-03-23 00:15

NBA／馬刺球員會議求雷納德復出？ 格林：假的

2018-03-23 12:57

MLB／春訓初登板 艾里耶塔不勉強拚開季

2018-03-23 07:53

足球／割捨周定洋 教頭懷特：無球隊SOUL精神

2018-03-23 15:09

中職戰前報／猿焦點看「大王」 洋投是衛冕關鍵

2018-03-23 00:15

中華職棒29年 完整賽程表

2018-03-23 11:07

成棒／張泰山、林英傑重回業餘 4月才能登場

2018-03-22 18:36

NCAA男籃／德州農工扮黑馬 「麻」煩不斷

2018-03-22 16:42

NCAA男籃／天龍傷了 堪薩斯「地虎陣」堪憂

2018-03-22 16:36

NBA／「這是你家」 騎士球迷加入搶詹皇看板戰

2018-03-23 15:18

韓職／最強顏質對決 王維中開幕戰先發特報

2018-03-23 15:03

中職／狀「猿」開季一軍 道恩斯有望投開幕戰

2018-03-23 00:15

中職／全季240場直播 LINE TODAY看得到

2018-03-22 23:06

中職／開幕戰有機會先發 廖健富：會好好準備

2018-03-22 20:32

體改／桌協、殘總遭警告 體育署不樂見非常手段

2018-03-22 17:06

NBA／強者我老爸！ 聯盟9大父子檔（上）

2018-03-23 14:08

中職／開幕戰桃猿洪總保密 道恩斯先發機率大

2018-03-22 20:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top