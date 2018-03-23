NCAA男籃／杜克衝6冠 拜格利拚NBA狀元

2018-03-23 15:32 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



NCAA錦標賽前兩輪種子掉滿地，目前剩下的熱門新秀就只有杜克大學的拜格利三世。 路透 分享 facebook

今年的大一新秀人才濟濟，不過全國錦標賽前兩輪種子掉滿地，這些超級新人的球隊也都提早打包回家，目前剩下的熱門新秀就只有杜克大學的拜格利三世（Marvin Bagley III），就看這位禁區猛獸能否把握機會，替「藍魔鬼」拿下隊史第六冠。

全國16強仍然有許多出色球員值得注意，不過就是少了天賦異稟的新秀，包括亞利桑納的艾頓（DeAndre Ayton）、密蘇里的波特（Michael Porter Jr.）、密西根州大的傑克森（Jaren Jackson Jr.）、德州的班巴（Mo Bamba）、奧克拉荷馬的楊恩（Trae Young）、和阿拉巴馬的塞克斯頓（Collin Sexton）。

如無意外，拜格利會是「打一年就走（one-and-done）」，將是NBA選秀會前五順位的熱門。「藍魔鬼」在全國錦標賽前兩輪輾爆愛荷華和羅德島，這位超強新人兩場都22分為全隊最高，24次出手命中18球，命中率高達7成5。

身高6呎11吋，拜格利臂展7呎，提前一年跳級進入大學的他在場上攻防兩端舉足輕重，有著長人少見的第一步和爆發力，也有不錯的外線火力。季中拜格利曾缺席四場比賽，讓7呎中鋒艾頓成為狀元熱門，艾頓在首輪拿下14分13籃板雙十表現，不過亞利桑納爆冷出局，狀元之爭再度醞釀變數。