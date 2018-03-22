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圖輯／WSBL 國泰人壽對中華電信

2018-03-22 20:40聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

WSBL /晚上在板橋體育館舉行，由國泰人壽出戰中華電信，目前比賽進行到第三節48:36，國泰人壽領先。

WSBL /國泰人壽對中華電信，國泰人壽韓雅恩（中）強攻籃底，遭遇中華電信黃虹瑛...
WSBL /國泰人壽對中華電信，國泰人壽韓雅恩（中）強攻籃底，遭遇中華電信黃虹瑛（左）破壞。記者陳正興／攝影
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WSBL /國泰人壽對中華電信，中華電信謝佩君（右）企圖強攻籃底，遭國泰人壽陳鈺...
WSBL /國泰人壽對中華電信，中華電信謝佩君（右）企圖強攻籃底，遭國泰人壽陳鈺君（左）嚴密防守。記者陳正興／攝影
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WSBL /國泰人壽對中華電信，中華電信黃虹瑛（右）快攻上籃。記者陳正興／攝影
WSBL /國泰人壽對中華電信，中華電信黃虹瑛（右）快攻上籃。記者陳正興／攝影
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WSBL /國泰人壽對中華電信，國泰人壽陳鈺君（左）與中華電信劉嘉瑋（右）爭搶籃...
WSBL /國泰人壽對中華電信，國泰人壽陳鈺君（左）與中華電信劉嘉瑋（右）爭搶籃板球激烈，劉嘉瑋右腳伸出太過，讓陳鈺君險些摔倒。記者陳正興／攝影
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WSBL /國泰人壽對中華電信，國泰人壽林育庭（左）躲過多人包夾防守，飛身投籃。...
WSBL /國泰人壽對中華電信，國泰人壽林育庭（左）躲過多人包夾防守，飛身投籃。記者陳正興／攝影
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WSBL /國泰人壽對中華電信，國泰人壽黃英利（右）快攻上籃。記者陳正興／攝影
WSBL /國泰人壽對中華電信，國泰人壽黃英利（右）快攻上籃。記者陳正興／攝影
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WSBL /國泰人壽對中華電信，中華電信王維琳（右）跨步籃底投籃。記者陳正興／攝...
WSBL /國泰人壽對中華電信，中華電信王維琳（右）跨步籃底投籃。記者陳正興／攝影
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WSBL /國泰人壽對中華電信，中華電信王俐云（右）強攻籃底，遭國泰人壽陳鈺君（...
WSBL /國泰人壽對中華電信，中華電信王俐云（右）強攻籃底，遭國泰人壽陳鈺君（左）犯規破壞。記者陳正興／攝影
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WSBL /國泰人壽對中華電信，中華電信王維琳（左二）在國泰人壽多名球員中飛身躍...
WSBL /國泰人壽對中華電信，中華電信王維琳（左二）在國泰人壽多名球員中飛身躍起，爭搶籃板球。記者陳正興／攝影
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