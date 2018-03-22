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陸賞櫻節全假花 李茂生戲稱：日賞櫻名勝也都造假

圖輯／WSBL台元對台電

2018-03-22 19:23聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

WSBL晚上在板橋體育館舉行，由台元出戰台電，比賽目前進行到第三節，比數為58:31，台元領先。

台元對台電，台電張詩婕（右）企圖帶球上籃，球卻直接被台元彭曉彤（左）一把抓走，表...
台元對台電，台電張詩婕（右）企圖帶球上籃，球卻直接被台元彭曉彤（左）一把抓走，表情驚訝。記者陳正興／攝影
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台元對台電，台元吳盈潔（中）甩開防守球員，上籃得分。記者陳正興／攝影
台元對台電，台元吳盈潔（中）甩開防守球員，上籃得分。記者陳正興／攝影
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台元對台電，台元彭曉彤（左）飛身躍起，將籃板球抓牢牢。記者陳正興／攝影
台元對台電，台元彭曉彤（左）飛身躍起，將籃板球抓牢牢。記者陳正興／攝影
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台元對台電，台電張詩婕（右）企圖帶球上籃，球卻直接被台元彭曉彤（左）一把抓走，表...
台元對台電，台電張詩婕（右）企圖帶球上籃，球卻直接被台元彭曉彤（左）一把抓走，表情驚訝。記者陳正興／攝影
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台元對台電，台元吳盈潔（左）與台電辛宜芝（右）拚搶籃板球激烈。記者陳正興／攝影
台元對台電，台元吳盈潔（左）與台電辛宜芝（右）拚搶籃板球激烈。記者陳正興／攝影
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台元對台電，台元蔡佩真（右）籃底下投籃，台電吳怡萱（左）大手犯規破壞。記者陳正興...
台元對台電，台元蔡佩真（右）籃底下投籃，台電吳怡萱（左）大手犯規破壞。記者陳正興／攝影
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台元對台電，台元劉君儀（左）遭遇台電球員嚴密防守，連忙將球傳出。記者陳正興／攝影
台元對台電，台元劉君儀（左）遭遇台電球員嚴密防守，連忙將球傳出。記者陳正興／攝影
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台元對台電，台電黃淑珍（左）企圖帶球上籃，遭遇台元劉希曄（右）嚴密防守。記者陳正...
台元對台電，台電黃淑珍（左）企圖帶球上籃，遭遇台元劉希曄（右）嚴密防守。記者陳正興／攝影
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台元對台電，台元吳盈潔（右）後仰跳投甩開防守球員。記者陳正興／攝影
台元對台電，台元吳盈潔（右）後仰跳投甩開防守球員。記者陳正興／攝影
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台元對台電，台電游可欣（右）籃底挑籃，遭台元劉君儀（左）背後虎視眈眈。記者陳正興...
台元對台電，台電游可欣（右）籃底挑籃，遭台元劉君儀（左）背後虎視眈眈。記者陳正興／攝影
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