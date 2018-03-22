NCAA男籃／天龍傷了 堪薩斯「地虎陣」堪憂

2018-03-22 16:36 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



亞蘇布基(左)膝傷，堪薩斯隱憂。 路透 分享 facebook

中西區第一種子堪薩斯大學雖然晉級16強，不過他們前兩輪對賓大和西東大學贏得可不輕鬆，他們23日晚間的對手是第5種子、近兩場手感火熱的克萊門森大學。

在開打之前，堪薩斯大學總教練塞夫（Bill Self）先給球隊建立信心，塞爾夫上周賽後表示：「前兩場比賽，我不認為球隊表現得很好，除了比賽中少部份時間，不過我們有拿到16強入場券，希望我們下周能打得更好。」

堪薩斯大學次輪對西東大學，以83：79險勝，對方的多明尼加籍中鋒德爾加多（Angel Delgado）帶來不少麻煩，他拿下24分23籃板；而堪薩斯大學的7呎中鋒亞蘇布基（Udoka Azubuike）這場幫助有限，只替補出賽22分鐘，這名來自奈及利亞的大二球員季初曾因左膝韌帶受傷，缺賽3場，日前練球又再度受傷。

堪薩斯大學的大四先發控衛葛拉罕（Devonte` Graham）說：「亞蘇布基或許還沒完全恢復，不過他有持續在復健，他上場的態度就足以彌補一切，他是我們進攻重要的一角。」

在16強賽開打前，亞蘇布基有時間能休養腳傷，總教練塞爾夫打算讓他先休息2天，周二到周四再參與練習。亞蘇布基說：「教練有時會限制我的上場時間，不過我會跟他說，教練我很好，我可以上場打球。我現在感覺很好，能夠重回球隊的感覺很棒，當我踏上球場，就感覺自己蓄勢待發。」

過去兩場比賽，堪薩斯大學都只有1人攻下超過20分，這是另一隱憂，如同本季唯一一次連敗，輸給華盛頓、亞利桑那州大的兩場比賽，沒有後場在關鍵時刻跳出來救火。

大二先發後衛紐曼（Malik Newman）說：「我們的先發陣容是1大（長人）4小（後衛），我想沒有球隊能像我們一樣，大家都有機會跳出來攻下超過20分，我們的進攻選擇很多。」