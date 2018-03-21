WSBL／爭最後的冠軍戰門票 周泓諭：要靠自己贏球

2018-03-21 21:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



國泰人壽出戰台元，台元蔡佩真（左）跨步上籃。記者陳正興／攝影 分享 facebook 只要再得1勝，WSBL台元隊就能確定晉級冠軍戰，但這一勝卻遲遲無法拿下，導致明天在例行賽最後一戰非贏不可。台元總教練周泓諭表示，最後一場球，不能看別人臉色，要自己贏球。

今天賽前戰績第二的台元，強碰戰績第一的衛冕軍國泰人壽隊，被眾人視為是「冠軍賽的前哨戰」，雙方在上半場戰況膠著，直到第三節分數才逐漸拉開，最終台元以67：85不敵國泰，苦吞3連敗。

周泓諭表示，上半場球員的表現還不錯，但第三節開始有狀況，在防守的交代不是很清楚，「我一直在磨年輕球員，搭配三個資深的球員，希望她們可以撐上來，提升抗壓性跟強度，但持續性要做得更好」。

上半場打完台元以4分落後，但第三節陷入亂流，防守壓不住，被對手打出一波0：12的攻勢，就此種下敗果。

周泓諭表示，這周的進攻沒有那麼穩定，可能球員長期征戰下來身體都比較累，有些人可能也受到舊傷影響，身體的狀況需要調整，心理部分也要去做溝通。

目前台元和中華電信隊皆以9勝8負並列第二，明天是例行賽最後一戰，就看誰能以戰績第二之姿，搶下最後一張冠軍戰門票，和國泰爭奪冠軍金盃。周泓諭表示，明天最後一戰，一定要贏，會做好準備，靠自己贏球。

面對非贏不可的戰役，球員心裡難免有壓力，周泓諭表示，陣中幾位經驗比較好的學姐，像是蔡佩真、劉君儀等人，都會在球隊會議中跳出來溝通。