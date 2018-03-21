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圖輯／WSBL中華電信對台電

2018-03-21 20:33聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

WSBL晚上在板橋體育館舉行，由中華電信出戰台電。

SBL\ 中華電信對台電，中華電信黃湘婷（右）快步上籃。記者陳正興／攝影
SBL\ 中華電信對台電，中華電信黃湘婷（右）快步上籃。記者陳正興／攝影
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SBL\ 中華電信對台電，中華電信陳晏宇（右）外線跳投。記者陳正興／攝影
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SBL\ 中華電信對台電，台電郭佳紋（左）外線跳投，遭防守隊員賞了個大火鍋。記者...
SBL\ 中華電信對台電，台電郭佳紋（左）外線跳投，遭防守隊員賞了個大火鍋。記者陳正興／攝影
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SBL\ 中華電信對台電，台電張詩婕（右）快步運球到籃底下，遭到防守隊員賞了個大...
SBL\ 中華電信對台電，台電張詩婕（右）快步運球到籃底下，遭到防守隊員賞了個大火鍋。記者陳正興／攝影
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SBL\ 中華電信對台電，台電張詩婕（中）與防守隊員爭搶籃板球激烈。記者陳正興／...
SBL\ 中華電信對台電，台電張詩婕（中）與防守隊員爭搶籃板球激烈。記者陳正興／攝影
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SBL\ 中華電信對台電，台電林仙芳（右）快攻上籃。記者陳正興／攝影
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