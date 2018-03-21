UBA／轉到PS4好兆頭 義守潘祥偉更想要樂高獎盃

2018-03-21 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



106學年度富邦人壽大專籃球聯賽公開組一級決賽將於本周六、日在台北小巨蛋舉行，今年不僅是31年來首度進軍小巨蛋，大專體總更將在決賽當天推出抽獎活動，在今天的記者會上8隊球隊代表也率先「扭蛋」試手氣，其中義守大學潘祥偉順利「扭」回最大獎PS4遊戲主機一台，但他也直言更想要今年冠軍球隊才能拿下的「樂高督瑪熊」獎盃。

今年UBA決賽在大專體總與贊助單位的全力爭取下首度前進小巨蛋，晉級四強賽的球隊包括男子組健行科大、國立體大、義守大學、高雄師大，以及女子組文化大學、台北市大、佛光大學和世新大學，除了賽事精彩可期外，主辦單位更推出進場觀賽就有機會將汽車、I Phone、Gopro帶回家的抽獎活動。

在今天的決賽記者會上，主辦單位也讓代表學校出席的8位男女子選手「扭蛋」拚手氣，最終義守潘祥偉順利帶回最大獎PS4遊戲主機一台，讓他直呼是「好兆頭」，不過他也直言，相較於PS4，更希望能帶回耗時2個月打造、一座價值4萬元，只有冠軍球隊才能帶走的「樂高督瑪熊」。

不過對於冠軍來勢洶洶的還包括還包括今年呼聲極高的國立體大，陣中大四隊長陳昱瑞在高三和大一時都闖進HBL和UBA決賽，但最終都以亞軍成績作收：「今年的目標當然就是拿下隊史最佳成績，相較於大一時大家都覺得我們是黑馬，今年更多人覺得我們實力不錯。」