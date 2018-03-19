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HBL／衛冕之後 松山高中練球不鬆懈

2018-03-19 23:49聯合報 記者曾思儒╱即時報導

「綠色神盾」松山高中上周完成隊史第二度的連霸，隔天立刻操兵，教頭黃萬隆強調，接續還有沖繩盃、國際邀請賽甚至是暑假的U18亞青男籃賽，就算是高三的「準畢業生」仍要做好準備。

冠軍戰後「一哭成名」的林正透露，奪冠後隔天仍有練球，訓練甚至還要穿上負重衣，但就像他勉勵學弟的金句，「苦都要吃下來！」HBL後的繼續訓練他也「坦然接受」，期待4月2日的國際邀請賽能和亞洲、歐洲隊伍互相切磋。

已率松山打下五座冠軍的黃萬隆表示，106六學年HBL雖已結束，但球隊22日就要前往沖繩參加邀請賽，接續還有國際邀請賽，訓練仍不能放；就連昨天受邀觀賞電影《一級玩家》首映會，他也給球員功課，希望能從電影劇情中得到些啟示。

接續兩個賽事，黃萬隆也給球員不同設定和目標，「沖繩盃就讓年輕球員去參賽，國際邀請賽，高三都會打，像林正還可以打U18，國邀賽就是個磨練機會，讓他可以做好準備。」

今年適逢HBL30周年，高中體總復辦國際邀請賽，預計邀請日本、土耳其等隊伍與會，地主則是由打進冠軍戰的兩隊當代表，相當是高三球員的「畢業戰」。

松山隊長莊家誠說，國邀賽的角色是輔佐為主，主要協助讓學弟成長；另名高三前鋒楊承翰也笑說：「就多提醒學弟吧，這是我們最後能交給他們的東西了。」

黃萬隆率松山高中出席電影首映會。 記者曾思儒／攝影
黃萬隆率松山高中出席電影首映會。 記者曾思儒／攝影
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黃萬隆（右）和高三隊員在電影首映會前合影。 記者曾思儒／攝影
黃萬隆（右）和高三隊員在電影首映會前合影。 記者曾思儒／攝影
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HBL莊家誠松山高中

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