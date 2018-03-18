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SBL／富邦擒達欣 許晉哲：沒放棄拚第3

2018-03-18 22:56聯合報 記者曾思儒╱即時報導

富邦隊今天靠林書緯、蔡文誠包辦第四節全隊最後13分，驚險以80：75擊敗達欣隊，第14勝入袋，教頭許晉哲強調，還沒放棄爭取季後賽第3名的機會。

例行賽前2種子在季後賽首輪免戰，第3、4名則在第一輪享有1勝優勢，許晉哲提到，球隊雖沒機會擠進前2名，但仍有機會挑戰第3種子，「我們還沒放棄，現在放棄也還太早了吧，還是想拚拚看。」富邦目前戰績14勝14敗仍居第5，但有機會追趕上14勝13敗的金酒隊及15勝14敗的達欣隊。

例行賽進入尾聲，每一戰幾乎都攸關排名，許晉哲透露，前一場出戰台銀隊和今天第一節，他都罕見發火，「球員第一節不在狀況內，我有嚴厲的去提醒，林書緯就知道。」一同出席賽後記者會的林書緯也點頭，證實教頭難得動怒。

富邦首節以18：26落後達欣，第一節結束許晉哲發飆後，第二節就以41：37超前，下半場雖一度又被達欣逆轉，但靠著林書緯、蔡文誠最後發揮，仍以5分差守住勝利。

許晉哲提到，球隊過去問題就是不會打最後2分鐘的關鍵球，近幾戰看來漸入佳境，對季後賽備戰是利多消息。

不只璞園以第3種子為目標，達欣也有相同想法，教頭范耿祥說：「最好是搶3，最差是第5，當然要搶3！」他也提到，傷兵林宜輝下周例行賽最後一周預計仍會休息，但季後賽第一輪就會復出。

張宗憲在張智峰防守下仍挑戰籃框。 記者侯永全／攝影
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林書緯運球突破，達欣呂濟而試圖阻擋。 記者侯永全／攝影
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蘇翊傑籃下硬打。 記者侯永全／攝影
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達欣許晉哲林書緯
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