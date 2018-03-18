SBL／富邦擒達欣 許晉哲：沒放棄拚第3

2018-03-18 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



富邦隊今天靠林書緯、蔡文誠包辦第四節全隊最後13分，驚險以80：75擊敗達欣隊，第14勝入袋，教頭許晉哲強調，還沒放棄爭取季後賽第3名的機會。

例行賽前2種子在季後賽首輪免戰，第3、4名則在第一輪享有1勝優勢，許晉哲提到，球隊雖沒機會擠進前2名，但仍有機會挑戰第3種子，「我們還沒放棄，現在放棄也還太早了吧，還是想拚拚看。」富邦目前戰績14勝14敗仍居第5，但有機會追趕上14勝13敗的金酒隊及15勝14敗的達欣隊。

例行賽進入尾聲，每一戰幾乎都攸關排名，許晉哲透露，前一場出戰台銀隊和今天第一節，他都罕見發火，「球員第一節不在狀況內，我有嚴厲的去提醒，林書緯就知道。」一同出席賽後記者會的林書緯也點頭，證實教頭難得動怒。

富邦首節以18：26落後達欣，第一節結束許晉哲發飆後，第二節就以41：37超前，下半場雖一度又被達欣逆轉，但靠著林書緯、蔡文誠最後發揮，仍以5分差守住勝利。

許晉哲提到，球隊過去問題就是不會打最後2分鐘的關鍵球，近幾戰看來漸入佳境，對季後賽備戰是利多消息。