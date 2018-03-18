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SBL／ 璞園力退裕隆

2018-03-18 19:56聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

裕隆隊今天在主場迎戰璞園隊，璞園李啟瑋攻下全隊最高的20分，三分球四投全中，並嚴防裕隆當家射手呂政儒有功，讓呂僅得5分；終場璞園以78比73力退裕隆，璞園以17勝10敗戰績暫居第一。

璞園陳堅恩砍進全隊次高的12分。記者侯永全／攝影
璞園陳堅恩砍進全隊次高的12分。記者侯永全／攝影
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璞園李啟瑋拿下全隊最高的20分，並在第四節末成功守住胡凱翔的跳投。記者侯永全／攝...
璞園李啟瑋拿下全隊最高的20分，並在第四節末成功守住胡凱翔的跳投。記者侯永全／攝影
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璞園呂政儒李啟瑋
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