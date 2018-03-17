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SBL／籃壇史上最高兄弟檔 布拉弟也有意來台

2018-03-17 18:25聯合報 記者劉肇育╱即時報導

「布拉弟」坦維爾（中）與母親來台為哥哥布拉加油打氣。記者劉肇育／攝影
「布拉弟」坦維爾（中）與母親來台為哥哥布拉加油打氣。記者劉肇育／攝影
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有國際籃壇史上最高兄弟檔之稱的「布拉兄弟」西姆‧布拉（Sim Bhullar）與坦維爾‧布拉（Tanveer Bhullar）在台灣相聚，本季效力於NCAA一級密蘇里州大的弟弟坦維爾與母親在昨天抵台後，今天一同來到新莊體育館，為效力SBL達欣的哥哥布拉加油打氣。

上個賽季幫助達欣拿下隊史第二冠，並獲得年度最佳洋將的布拉，本季再度獲得達欣聘用來台助隊挑戰2連霸，而繼上季「布拉姐」艾薇妮特（Avneet Bhullar）來台觀賽後，效力於NCAA一級密蘇里州大的「布拉弟」坦維爾，也在今天與母親一同來到新莊體育館觀賞達欣與裕隆之戰。

身高218公分、體重126公斤的坦維爾與哥哥布拉同樣就讀新墨西哥州大，不過他大一時因為紅衫停賽一年，讓兩兄弟無緣在大學賽場上攜手奮戰，大二到大四坦維爾雖然皆有出賽紀錄但上場時間並不算多，去年他則為了尋求更好的發展空間，轉戰密蘇里州大並留下出賽24場平均2.8分、2.2籃板的紀錄。

對於哥哥在SBL有不錯的發展，坦維爾表示，布拉在來台後就常與他提到台灣的好，而同樣有以籃球為職業的他，這次來台也是想看看台灣的環境，並探詢是否有來台發展的可能性。

坦維爾與母親將待到SBL例行賽結束後在離台，他透露畢業後仍保持籃球與體能上的訓練，除了希望尋求前往NBA夏季聯賽的機會，也不排除到海外發展。

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