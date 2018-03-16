親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

MLB／胡智為遭下放3A 大聯盟春訓7台將剩2人

SBL／蔡文誠20分 助富邦擊敗台銀

2018-03-16 22:51聯合報系攝影中心 記者楊萬雲╱即時報導

SBL 超級籃球聯賽，富邦對戰台銀，富邦蔡文誠拿下20分，以71：83擊敗台銀。

富邦張宗憲拿下18分。記者楊萬雲／攝影
富邦張宗憲拿下18分。記者楊萬雲／攝影
分享
富邦張宗憲受到隊友嚴防。記者楊萬雲／攝影
富邦張宗憲受到隊友嚴防。記者楊萬雲／攝影
分享
富邦張宗憲上籃。記者楊萬雲／攝影
富邦張宗憲上籃。記者楊萬雲／攝影
分享
富邦蔡文誠拿下20分。記者楊萬雲／攝影
富邦蔡文誠拿下20分。記者楊萬雲／攝影
分享
富邦蔡文誠拿下20分。記者楊萬雲／攝影
富邦蔡文誠拿下20分。記者楊萬雲／攝影
分享

蔡文誠
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

SBL／主場周首戰退台啤 魏永泰：像打冠軍賽

2018-03-16 21:08

NCAA／堪薩斯險翻船 杜克火力全開

2018-03-16 18:23

NCAA／奧大出局 超級新生楊恩100%去NBA

2018-03-16 18:14

ABL／夢想家推玩美女孩日 普門女籃擔任嘉賓

2018-03-16 15:38

WSBL／電信闖冠軍賽 要看台元臉色

2018-03-15 23:55

WSBL／秘密武器提前登場 李宥叡繳百分百命中率

2018-03-15 21:37

WSBL／打半場好球 台電拚開胡失敗

2018-03-15 20:16

WSBL／鎮壓戰局 劉君儀自嘲「老將」

2018-03-15 00:31

WSBL／國泰為冠軍戰準備 有請秘密武器

2018-03-14 20:41

NCAA╱最後一年 貝瑞帶北卡戰決賽冠軍

2018-03-14 15:21

NCAA／南加大無緣64強 與賄賂案無關

2018-03-14 14:59

富邦人壽UBA 四強備戰小巨蛋拚搏金盃 邀球迷神預測冠軍抽大獎

2018-03-15 00:00
看更多

熱門文章

NBA／勇士再傳傷兵 杜蘭特下戰出賽存疑

2018-03-16 14:51

MLB／王建民現身洋基小聯盟 擔任短期客座教練

2018-03-16 10:18

NBA／擋住騎士反撲攻勢 拓荒者喜迎11連勝

2018-03-16 13:03

NBA／史上新秀第三人 76人西蒙斯寫里程碑之夜

2018-03-16 10:58

NBA／里拉德是超級巨星？詹皇：他正在證明

2018-03-16 09:58

NBA／鵜鶘老闆病逝 無緣見證球隊再闖季後賽

2018-03-16 08:59

NBA／馬刺險勝鵜鶘 力保季後賽資格

2018-03-16 11:53

NBA／和湖人隊友起爭執 湯瑪斯：已經談開了

2018-03-15 23:50

全英羽賽／戴資穎直落二闖8強 朝衛冕之路邁進

2018-03-16 07:37

MLB／大谷搞不定內角球 天使教練團有注意

2018-03-16 10:19

拓荒者默默爬上西區第三 里拉德再現殺手本色

2018-03-16 07:00

全英羽賽／拍落日本羽球美少女 戴資穎晉四強

2018-03-16 20:39

NBA／與太陽打出火氣 爵士8連勝衝擊排名

2018-03-16 14:38

守備佈陣次數開始減少 球隊開發新防守戰術

2018-03-16 07:00

NBA／罰球次數差距大 快艇教頭：吹判很可笑

2018-03-16 18:35

日職／中繼1局狂失8分 宋家豪完美防禦率破功

2018-03-16 15:51

中職／中信兄弟公布新球衣 首度採灰色配色

2018-03-16 11:13

NBA／火箭主場升空 快艇跌出西區八強

2018-03-16 11:33

MLB／米其林沒摘星 鼎泰豐攻進水手主場

2018-03-16 12:10

印地安泉網賽／換搭檔更好？謝淑薇晉女雙決賽

2018-03-16 08:05

影／混血美女黑嘉嘉落敗 世界女子最強賽摘銀

2018-03-16 14:27

NBA／灰熊慘吞19連敗 平隊史第二長紀錄

2018-03-16 12:17

MLB／賈吉「勾引」馬恰多 大聯盟不爽發警告

2018-03-16 16:35

中職／高塩將樹赴猿隊測試 洪總：球探說馬馬虎虎

2018-03-16 18:27

MLB／普萊斯初亮相好投 林子偉中外野沒球接

2018-03-16 07:39

中職／穿過多少款球衣？彭政閔多到數不清

2018-03-16 12:14

NBA／末節遭暴龍逆轉 歐拉迪波：籃板輸太多

2018-03-16 10:33

地安泉網賽／直落二壓鄭泫 費德勒晉4強

2018-03-16 13:23

SBL／裕隆秀冠軍錦旗 老將懷念、新生代渴望

2018-03-16 17:41

中職／中信整修洲際球場 目標60場全主場

2018-03-16 12:40

田徑／191公分跳高新星 傅兆玄盼挑戰偶像紀錄

2018-03-16 12:53

MLB／胡智為遭下放3A 大聯盟春訓7台將剩2人

2018-03-16 23:48

NBA／決勝節演逆轉秀 暴龍退溜馬收10連勝

2018-03-16 10:05

田徑／陳莞玫摘短跑三金 稱新世代來襲有壓力

2018-03-16 13:55

NCAA／奧大出局 超級新生楊恩100%去NBA

2018-03-16 18:14

MLB／阿契爾連4年開幕戰先發 光芒隊史第一人

2018-03-16 08:59

田徑／衝破大會紀錄超亢奮 魏泰陞想再「成長」

2018-03-16 14:01

中職／猿隊黃浩然手臂不適 可能趕不上開季

2018-03-16 19:08

阿諾帕瑪高球賽／伍茲感覺來了 70呎推桿抓鳥

2018-03-16 16:56

中職／不跟別人比較 詹子賢盼壓力讓自己成長

2018-03-16 14:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top