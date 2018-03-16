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SBL／夏普孤掌難鳴 裕隆兩分差擊敗台啤

2018-03-16 20:45聯合報系攝影中心 記者楊萬雲╱即時報導

SBL 超級籃球聯賽， 裕隆對戰台啤，裕隆靠著奈維爾、呂政儒合攻下34分，以67：65兩分差擊敗台啤，台啤夏普繳出23分、13籃板的雙十表現，仍無法帶領球隊拿下勝利。

裕隆呂政儒。記者楊萬雲／攝影
裕隆呂政儒。記者楊萬雲／攝影
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台啤夏普繳出23分、13籃板的雙十表現。記者楊萬雲／攝影
台啤夏普繳出23分、13籃板的雙十表現。記者楊萬雲／攝影
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裕隆呂政儒上籃得分。記者楊萬雲／攝影
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裕隆奈維爾。記者楊萬雲／攝影
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裕隆奈維爾跳投。記者楊萬雲／攝影
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裕隆奈維爾受到隊友嚴防。記者楊萬雲／攝影
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台啤呂政儒
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