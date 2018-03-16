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ABL／夢想家推玩美女孩日 普門女籃擔任嘉賓

2018-03-16 15:38聯合報 記者劉肇育╱即時報導

寶島夢想家主場關門戰將邀請普門高中擔任嘉賓。圖／寶島夢想家提供
寶島夢想家主場關門戰將邀請普門高中擔任嘉賓。圖／寶島夢想家提供
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ABL東南亞職業籃球聯賽寶島夢想家，最新推出的「8：AT玩美女孩日」將於本周末主場關門戰登場，從入場贈送好禮到場內座位區也都將為女性專屬打造，而HBL本季冠軍隊伍普門高中女籃隊擔任開場嘉賓，賽後球員們也將分享這一季來的心情。

寶島夢想家主場最終回將於本周末登場，為延續屬於女孩的3月氛圍，夢想家特別推出「8：AT玩美女孩日」，兩日入場的所有女性皆適用，只要一人購買當日2樓全區票卷乙張，即享有第二位女性免費入場的優惠，不僅如此，入場贈送眾多週邊小物。

18日最終戰還邀請到上周末剛完成二連霸的HBL冠軍隊伍普門高中女籃隊，於球員進場時一同為夢想家喝采、幸運加持，希望能將冠軍氣勢帶給夢想家，幫助他們奪下勝利。

此外，「8：AT玩美女孩日」也邀請到「8：AT代言人」完美女孩愷樂擔任當日球賽開場嘉賓，向來熱愛運動健身的愷樂表示：「其實自己本身很喜歡看運動賽事，從夢想家創辦以來都有在關心，很高興這次因為擔任8:AT代言人的關係，有機會到夢想主場為夢想家加油！」

為感謝球迷朋友一路上的支持與陪伴，當天球賽結束後將舉辦「夢想沒有派對」，夢想家球員將與現場球迷朋友們分享這一季走來的心情與感謝，並邀請球迷朋友們一同踏上我們的主場地，在場內舉行本季最後一場球員簽名會，沒有時間、人數上限。

夢想家將於17日下午3點在彰化體育館對上佛山忠信功夫，翌日下午3點再戰新加坡騰飛之獅，兩場賽事門票皆可於全台ibon機台及ibon網站購票。

普門HBL
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