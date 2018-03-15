WSBL／秘密武器提前登場 李宥叡繳百分百命中率

2018-03-15 21:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



國泰李宥叡經過4個循環休息，今天終於復出攻下4分。 記者陳正興／攝影 分享 facebook WSBL衛冕軍國泰隊和台元隊，今天在第5循環最終戰上演「冠軍賽前哨戰」，雙方分數緊咬，國泰靠著李宥叡、鄭伊秀和黃英利第四節末的連續進球才穩住勝果，終場以60：53收下本季對戰5連勝。

下周將進行第13季WSBL最後一循環，戰績最佳前2名直接晉級冠軍戰，後2名落入季軍戰；戰績14勝1敗的國泰已提前確定在例行賽登頂，台元9勝6敗，和排名第3位的電信還有2場勝差。

國家隊常客「皮皮」李宥叡在開季第2場球就扭傷腳踝，後續幾個階段都沒隨隊出現在板橋體育館，直到本周第5循環才終於現身；昨天教頭鄭慧芸提到，打算將這位「秘密武器」放到下階段再上陣，不料今天第二節末段就提前「登場」。

鄭慧芸笑說，本想保守一點，按照原計畫讓李宥叡下周再出賽，但「小洪老師」洪玲瑤認為皮皮已經和球隊一起練球一陣子，才決定讓她試試看。

鄭慧芸提到，李宥叡特色又是沉穩、成功率高，今天的復出表現也一如過往，「很OK啊，她今天比較含蓄，不過關鍵時刻，她不會和你客氣的。」

李宥叡表示，原本已有下階段再出賽的心理準備，今天比賽中接收到教練團詢問，是否能上場，心情十分興奮，「教練有問我要不要打打看，我回『我已經準備好了』！」她笑說，過完年後就已正常訓練，碰撞不成問題，「我一直都準備好了，上場來得突然，不過上去跑一下還滿OK的，我也滿期待回來，打起來很興奮。」

今天替補上場7分鐘，她2投俱中攻下4分，復出踏出好的第一步，「後面比賽就盡力做，球隊要我做什麼，我就扮演好該做的角色。」