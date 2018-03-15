親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

台大五姬「獸醫乃」消失7年 再次出現竟登上英媒

WSBL／秘密武器提前登場 李宥叡繳百分百命中率

2018-03-15 21:37聯合報 記者曾思儒╱即時報導

國泰李宥叡經過4個循環休息，今天終於復出攻下4分。 記者陳正興／攝影
國泰李宥叡經過4個循環休息，今天終於復出攻下4分。 記者陳正興／攝影
分享
WSBL衛冕軍國泰隊和台元隊，今天在第5循環最終戰上演「冠軍賽前哨戰」，雙方分數緊咬，國泰靠著李宥叡、鄭伊秀和黃英利第四節末的連續進球才穩住勝果，終場以60：53收下本季對戰5連勝。

下周將進行第13季WSBL最後一循環，戰績最佳前2名直接晉級冠軍戰，後2名落入季軍戰；戰績14勝1敗的國泰已提前確定在例行賽登頂，台元9勝6敗，和排名第3位的電信還有2場勝差。

國家隊常客「皮皮」李宥叡在開季第2場球就扭傷腳踝，後續幾個階段都沒隨隊出現在板橋體育館，直到本周第5循環才終於現身；昨天教頭鄭慧芸提到，打算將這位「秘密武器」放到下階段再上陣，不料今天第二節末段就提前「登場」。

鄭慧芸笑說，本想保守一點，按照原計畫讓李宥叡下周再出賽，但「小洪老師」洪玲瑤認為皮皮已經和球隊一起練球一陣子，才決定讓她試試看。

鄭慧芸提到，李宥叡特色又是沉穩、成功率高，今天的復出表現也一如過往，「很OK啊，她今天比較含蓄，不過關鍵時刻，她不會和你客氣的。」

李宥叡表示，原本已有下階段再出賽的心理準備，今天比賽中接收到教練團詢問，是否能上場，心情十分興奮，「教練有問我要不要打打看，我回『我已經準備好了』！」她笑說，過完年後就已正常訓練，碰撞不成問題，「我一直都準備好了，上場來得突然，不過上去跑一下還滿OK的，我也滿期待回來，打起來很興奮。」

今天替補上場7分鐘，她2投俱中攻下4分，復出踏出好的第一步，「後面比賽就盡力做，球隊要我做什麼，我就扮演好該做的角色。」

台元今天以菜鳥後衛彭曉彤16分最佳，吳盈潔和劉君儀各攻下12分和10分，國泰則以鄭伊秀14分最佳。

國泰李宥叡經過4個循環休息，今天終於復出。 記者陳正興／攝影
國泰李宥叡經過4個循環休息，今天終於復出。 記者陳正興／攝影
分享

彭曉彤

相關新聞

WSBL／打半場好球 台電拚開胡失敗

2018-03-15 20:16

WSBL／鎮壓戰局 劉君儀自嘲「老將」

2018-03-15 00:31

WSBL／國泰為冠軍戰準備 有請秘密武器

2018-03-14 20:41

NCAA╱最後一年 貝瑞帶北卡戰決賽冠軍

2018-03-14 15:21

NCAA／南加大無緣64強 與賄賂案無關

2018-03-14 14:59

WSBL／就是打不贏 台電13連敗

2018-03-14 00:43

圖輯／WSBL台電苦吞13連敗 首勝仍未開張

2018-03-13 21:41

WSBL／台電反撲功虧一簣 本季首勝再等等

2018-03-13 21:27

圖輯／WSBL林育庭獨得30分 國泰輕取中華電信

2018-03-13 19:39

NCAA／強隊來了！維拉諾瓦、維吉尼亞熱門

2018-03-13 17:37

SBL／雙30加3連勝 達欣布拉獲單周最佳球員

2018-03-13 16:56

富邦人壽UBA 四強備戰小巨蛋拚搏金盃 邀球迷神預測冠軍抽大獎

2018-03-15 00:00
看更多

熱門文章

NBA／勇士四星剩杜蘭特沒差 主場擊退湖人

2018-03-15 14:00

NBA／勇士再添傷兵 湯普森拇指骨折至少休4戰

2018-03-15 09:54

東區新霸主暴龍好強 這一條肯定不會讓人失望

2018-03-15 07:00

中職／日投顯學成過去式 眾多好手讓人回憶

2018-03-15 07:00

NBA／30歲生日因傷缺陣 柯瑞好失望

2018-03-15 08:27

MLB／有史丹頓還不夠 賈吉希望馬恰多也到洋基

2018-03-15 09:02

中職／熱身賽打超久 球季賽無法說服球迷進場

2018-03-15 10:04

NBA／史馬特本季報銷？史蒂文斯：很有可能

2018-03-15 09:03

NBA／巫師克服20分落後 2度延長險勝塞爾蒂克

2018-03-15 11:40

全英羽賽／台男雙勝中國世界冠軍 陸媒急找理由

2018-03-15 12:40

MLB／克魯柏瓦解天使開季打線 大谷翔平也沒轍

2018-03-15 10:47

NBA／與諾瓦克對賭母校輸贏 林書豪願賭服輸？

2018-03-15 16:17

NBA／本季14大三元 詹皇自比美酒「愈陳愈香」

2018-03-15 00:31

MLB／岡薩雷茲不後悔進FA：只賺1美元也沒差

2018-03-15 12:41

全英羽賽／周天成先盛後衰 遭印度選手逆轉淘汰

2018-03-15 07:34

冬奧／怪隊友惹眾怒 韓競速滑冰女將被罵到住院

2018-03-15 16:42

MLB／鈴木一朗先發出賽 右腿不適提前退場

2018-03-15 11:11

NBA／林書豪受盡折磨 為復健不惜一切

2018-03-15 16:32

MLB／林子偉連5戰未安打 打擊率持續探底

2018-03-15 08:09

中職／郭阜林、鄧志偉連兩戰開轟 獅隊台南屠象

2018-03-14 22:43

NBA／福克斯扮演「打火英雄」 國王延長賽取勝

2018-03-15 16:40

MLB／曾仁和下3A 剩3台將拚開季

2018-03-15 00:31

MLB／韋蘭德挨兩轟吞敗 自認除了這兩球都OK

2018-03-15 11:50

中職／鐵壁羅力春訓狀況佳 將扛悍將首戰先發

2018-03-15 00:31

印地安泉網賽／費德勒晉8強 下一輪戰鄭泫

2018-03-15 09:47

全英羽賽／小戴快打旋風 逆轉拚連霸

2018-03-15 00:31

圍棋／世界最強女子戰 女神黑嘉嘉將爭冠

2018-03-15 19:58

歐冠／梅西開賽129秒就破網 史上第2名百球俱樂部

2018-03-15 14:19

亞足聯盃／航源FC1：5慘敗 教練：見識世界水平

2018-03-14 23:46

MLB／馬斯葛洛夫見過川普後 回海盜準備戰洋基

2018-03-15 13:41

田徑／跳破高懸32年U18紀錄 文華佑世青也達標

2018-03-15 12:20

印地安泉名人賽／澳網戲碼再對決 鄭泫戰費德勒

2018-03-15 15:44

成棒／鄭智鴻、藍愷青 培訓隊「澎湖」雙左投

2018-03-15 20:01

田徑／許唐漢U18紀錄遭破 盼文華佑放眼未來

2018-03-15 13:02

日職／陽岱鋼熄火吞2K 巨人隊3連勝軟銀

2018-03-15 20:30

棒球／稻江學院擁2座棒球場 韓棒冬訓基地首選

2018-03-15 14:20

印地安泉網賽／謝淑薇搶決賽門票 16日凌晨2時開戰

2018-03-15 19:30

中職／屏東熱身賽因雨取消 原兄弟球員迎戰老東家再等等

2018-03-15 18:55

PGA／8次冠軍福地 伍茲在灣丘球場仍不敢大意

2018-03-15 16:49

國訓中心風波 林德福：管理出問題

2018-03-15 18:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top