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WSBL／台電苦吞第13敗 首勝仍未開張

2018-03-13 21:41聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

WSBL在板橋體育館進行台元與台電之戰，本季前12場比賽1勝難求的台電力拼首勝，一路與台元纏鬥到第四節，但台元吳盈潔在第四節挺身而出，單節獨得7分澆熄台電的反攻氣焰，最終台電以59比66不敵台元，本季首勝仍然尚未開張。

WSBL在板橋體育館進行台元與台電之戰，台元蔡佩真（右）閃過台電吳怡萱（左）上籃...
WSBL在板橋體育館進行台元與台電之戰，台元蔡佩真（右）閃過台電吳怡萱（左）上籃得分。記者余承翰／攝影
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WSBL在板橋體育館進行台元與台電之戰，台元吳盈潔第四節挺身而出，澆熄台電反攻氣...
WSBL在板橋體育館進行台元與台電之戰，台元吳盈潔第四節挺身而出，澆熄台電反攻氣焰。記者余承翰／攝影
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WSBL在板橋體育館進行台元與台電之戰，台元劉君儀（左）閃過台電林仙芳（右）上籃...
WSBL在板橋體育館進行台元與台電之戰，台元劉君儀（左）閃過台電林仙芳（右）上籃得分。記者余承翰／攝影
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WSBL在板橋體育館進行台元與台電之戰，台元劉希曄（右）持球時遭到緊貼防守。記者...
WSBL在板橋體育館進行台元與台電之戰，台元劉希曄（右）持球時遭到緊貼防守。記者余承翰／攝影
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WSBL在板橋體育館進行台元與台電之戰，台電郭佳紋（中）切入時遭到包夾。記者余承...
WSBL在板橋體育館進行台元與台電之戰，台電郭佳紋（中）切入時遭到包夾。記者余承翰／攝影
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WSBL在板橋體育館進行台元與台電之戰，台元蔡佩真（右二）抓籃板球時，三名台電球...
WSBL在板橋體育館進行台元與台電之戰，台元蔡佩真（右二）抓籃板球時，三名台電球員衝上前爭搶。記者余承翰／攝影
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WSBL在板橋體育館進行台元與台電之戰，台電郭佳紋（前）切入上籃得分。記者余承翰...
WSBL在板橋體育館進行台元與台電之戰，台電郭佳紋（前）切入上籃得分。記者余承翰／攝影
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WSBL在板橋體育館進行台元與台電之戰，台電苦吞本季第13敗，首勝仍未開張。記者...
WSBL在板橋體育館進行台元與台電之戰，台電苦吞本季第13敗，首勝仍未開張。記者余承翰／攝影
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WSBL在板橋體育館進行台元與台電之戰，台電林仙芳（後）得到全隊最多的14分。記...
WSBL在板橋體育館進行台元與台電之戰，台電林仙芳（後）得到全隊最多的14分。記者余承翰／攝影
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