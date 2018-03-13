NCAA／強隊來了！維拉諾瓦、維吉尼亞熱門

2018-03-13 17:37 世界日報 體育新聞組／綜合報導



參賽球隊出爐，維吉尼亞、維拉諾瓦大熱門。 路透社 分享 facebook

又到了3月大學男籃瘋（March Madness），最後取得全國錦標賽的68支球隊全數出爐。有8隊將於13、14日，進行最初4強賽（First four），最後64強將於15日開始首輪淘汰賽；今年4區第1種子分別是維吉尼亞、塞維爾、維拉諾瓦和堪薩斯大學。

賭盤也在名單出爐後開出，賭城Westgate SuperBook開出的賠率中，前年冠軍維拉諾瓦最被看好，賠率2賠7；去年第2輪爆冷出局的「藍魔鬼」杜克大學以1賠5排在第2，維吉尼亞和密西根州大都是1賠6僅追在後；威廉希爾（William Hill）博弈公司開出的賠率，同時看好維吉尼亞和維拉諾瓦是奪冠熱門，兩隊賠率都是1賠6。

在美聯社12日做出的最頂尖25隊戰力預測，維吉尼亞獲得全數65張第1位投票，連續5周蟬聯戰力榜第1名，他們在大西洋聯盟以20勝1敗奪冠。在季前的預測中，維吉尼亞在太平洋聯盟只名列第6，不過他們本季表現出色。維吉尼亞隊史最佳成績是最後4強（1981、1984），這次要挑戰隊史首冠。

4區種子拚晉級 命運不相同

南區 維吉尼亞打硬戰

本季31勝2敗的維吉尼亞，是南區的頭號種子，不過他們在這一區想要出線可不輕鬆。此區第2種子辛辛那提的防守全國排名第2，第4亞利桑那和第5種子肯塔基也都不好對付，兩隊都相當有天份和爆發力。

南區首輪最精采的對決，是東南聯盟冠軍肯塔基，對上柯瑞（Stephen Curry）的母校戴維森學院，後者是大西洋十大聯盟本季冠軍。

東區 維拉諾瓦無對手

連續2年稱霸大東聯盟的維拉諾瓦，在東區晉級路上較輕鬆，他們晉級最後4強的機率是50%，是4支第1種子球隊最高的（維吉尼亞47%次之）。

參賽球隊出爐 維吉尼亞、維拉若瓦大熱門 張曼懿 分享 facebook

中西區 最硬死亡之組

中西區相當競爭，前3種子堪薩斯、杜克和密西根州大大廝殺，3隊都有機會拉下對手晉級。

西區 塞維爾 首列頭號種子

塞維爾隊史名列第1種子，讓大東聯盟有2隊列第1種子，塞維爾這區要小心的對手有密西根大和剛薩加。