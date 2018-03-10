SBL／柳昇耀、魏維引退 感謝眾人支持

2018-03-10 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



SBL富邦隊今天在對裕隆之戰的中場休息時，為吳永仁、柳昇耀、魏維舉行引退儀式，並由領隊蔡承儒致贈球員裱框球衣，在球衣上也紀念球員在SBL的豐功偉業。

在引退儀式中，魏維表示，感謝富邦，還有以前的台灣大，謝謝所有的栽培他的人，並感謝所有支持他的粉絲，還有最重要的家人，「因為有你們，我今天才可以站在這裡」。