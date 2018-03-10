SBL／吳永仁光榮引退 感謝球團用心安排

2018-03-10 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



SBL富邦隊今天在對裕隆之戰的中場休息時，為吳永仁、柳昇耀、魏維舉行引退儀式，感動眾人。吳永仁說：「感謝球團這麼用心，舉辦盛大的退休儀式，讓我們可以光榮的走下這個舞台，非常謝謝你們。」

過去吳永仁在SBL的14個賽季中，寫下3000分、1000助攻、1000籃板和400抄截的紀錄，去年球季結束後宣告退休，轉任富邦勇士助理教練。

今天在引退儀式中，吳永仁坦言，一直覺得在籃球這條路上，不是一位很優秀、很棒的球員，但一直覺得自己是很幸運、很幸福的球員。

吳永仁說：「因為我很幸運出生在很棒的家庭，有很棒的父母，在我小時候決定要走籃球路時，不但沒有反對，還願意在背後全力支持我，陪伴著我經歷無數個大小戰役，見證我每一個光榮時刻，謝謝您們的付出，能當你們兒子是最幸福的。」

接著吳永仁感謝一路陪伴他的老婆，他說：「我很幸運遇到我現在的老婆，雖然她非常很愛翻我白眼，但感謝她全心全意地照顧這個家，讓我沒有後顧之憂的在球場上奮戰。」

最後吳永仁跟在現場的老婆說：「這一生有妳的陪伴，是我最幸福的事，我愛妳。」這番話令老婆差點感動的哭了出來。