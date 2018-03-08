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SBL／蔡文誠本季新高無用 富邦吞主場周首敗

2018-03-08 21:19聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

富邦隊蔡文誠今繳本季新高的20分。記者侯永全／攝影
富邦隊蔡文誠今繳本季新高的20分。記者侯永全／攝影
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第15季SBL本周移師新莊體育館進行，也適逢富邦勇士隊主場周，賽前富邦邀請到在台北世大運挺舉打破世界紀錄的女性勇士代表郭婞淳擔任開球嘉賓，不過卻無法替球隊帶來好運，讓蘇翊傑及布拉兩人得分皆突破20分的情況下，主場周首戰以82：87落敗，且是5連敗的情況。

半場打完富邦2分落後給達欣，易籃後勇士靠著兩顆三分球，最多曾領先到8分，不過達欣靠著林冠綸、林宜輝和呂濟而相繼跳出的情況下，打出一波10：0的攻勢，反倒取得64：62領先。最終節勇士雖然一路在後苦追，但仍無法有效將比分拉近，最終在主場周首戰吞下敗仗。

「這場比賽我們只打了兩節的好球，雖然是主場都卻不像是主場的球隊。」賽後富邦總教練許晉哲無奈地說，他也指出這場比賽落敗的原因之一在於送對手站上太多次罰球線，這樣的情況是令他無法接受的，「這場比賽是輸在自己的犯規上，其實賽前在防守上都有做設定，我們也都有做到，就是千算萬算沒有算到讓他們站上罰球線這麼多次。」此役達欣獲得25次罰球機會，而富邦僅11次。

富邦老將蔡文誠此役得到本季新高的20分，外帶10籃板、3助攻的成績，卻無法幫助球隊贏得勝利，賽後他表示，自己先前比較會想太多，這場比賽就這部分進行改善，只要是合理的出手、該投就投不要想太多，也就有改善許多。

富邦勇士達欣林冠綸

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