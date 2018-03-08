UBA／錯過得分后 黃鈴娟：沒關係，我有冠軍

2018-03-08 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



黃鈴娟今天攻下22分，但錯過得分后。 記者林伯東／攝影 分享 facebook 轟下22分並助文化大學取得預賽全勝，台北世大運國手黃鈴娟卻以3分之差錯過106學年UBA公開女一級的「得分后」，但她淡淡說個人獎非目標，「沒關係，我有冠軍啊！」

UBA公開女一級預賽今天結束單循環賽所有賽程，文化最終戰以80：46輕取台北市大，帶著跨季51勝前進24日台北小巨蛋登場的決賽；北市大學雖落敗，仍取得分組第2的種子名額，同樣直接拿到台北小巨蛋門票。

昨天結束預賽第10場賽程，黃鈴娟的23.1在得分榜還領先台體大張譯文的23分整，但今天張譯文打滿全場摘下25分，黃鈴娟第四節在領先拉大下提前下場，總計出賽36分鐘攻下22分，球隊雖贏球，卻以3分之差錯過「得分后」。

文化教頭鄭慧芸賽後才得知「得分后」爭霸戰，她睜大雙眼說：「我不知道啊，應該先和我講的。」她笑說自己也曾有被隊友「拱」拿個人獎的經驗，子弟兵有機會，她願意成人之美，無奈事前不知資訊，才讓黃鈴娟下場休息。

公開女一級的個人獎項只統計預賽的11場比賽，決賽不計，黃鈴娟透露，知道在得分榜和張譯文拉鋸，但不清楚先結束的台體大「對手」拿下幾分，今天仍是平常心，她強調：「冠軍比較重要。」今年大四的她已確定，打完決賽最後2戰就會從UBA「畢業」，今天錯過得分后，現在能挑戰的個人獎就剩MVP。

文化預賽取得11戰全勝，拉出跨季51連勝成績前進台北小巨蛋，尋求4連霸是唯一目標。