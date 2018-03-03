UBA／看完黑豹吃「心型湯圓」高師大21分差退輔大

2018-03-03 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



高師大王繁宇（右）繳全場最高的25分。圖／大專體育總會提供 分享 facebook

高雄師大利用前天休兵日全隊去看電影《黑豹》，昨天元宵節全隊也一起享用了湯圓，今天UBA公開男一級8強賽對上輔仁大學的關鍵戰役，最終高師大以81：60搶下勝利，也讓高師大總教練徐耀輝賽後笑稱全隊就是吃了「心型湯圓」，像黑豹一樣提升戰力。

複賽進行到倒數第2天賽程，除了衛冕軍健行科大與義守大學2支球隊已經確定取得4強門票外，排名中段的球隊戰績十分接近，而賽前戰績2勝3負的高師大今天對上3勝2敗的輔大，勢必要搶勝才能繼續保有晉級機會。今天高師大靠著王繁宇砍下25分，率隊以21分差輕鬆獲勝，距離晉級4強僅差臨門一腳。

而高師大在半場打完就取得雙位數領先，易籃後仍不斷衝擊籃框，徐耀輝坦言，能在上半場就取得這樣的領先覺得十分意外，「賽前我們有針對這場比賽做設定，我告訴球員上半場我們就盡量快攻，將節奏打快，消耗對手體能，也因為上半場就取得大幅度領先，讓選手的信心提升不少。」

攻下全場最高分的王繁宇表示，這場比賽就是做好防守，盡量快攻消耗對手體能，明天對上中州科大的複賽最終戰，他認為還是要從防守做起，利用防守帶動起進攻。

而日前扭傷的輔大賴廷恩今天替補帶傷上陣繳7分、5籃板、5助攻、4抄截，明天與國立體大成為殊死戰，勝隊搶下4強門票。