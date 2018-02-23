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世界盃資格賽／抗日成功 中華男籃明攻澳

2018-02-23 23:39聯合報 記者劉肇育／綜合報導

陳盈駿（中）展現大將之風。 圖／台灣NIKE提供
陳盈駿（中）展現大將之風。 圖／台灣NIKE提供
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中華男籃隊在世界盃亞洲區資格賽作客日本隊的比賽中，靠著團隊戰力有效發揮拿下小組賽首勝，晉級十二強複賽的機率也相對提升不少，這一勝也讓換血中的中華隊士氣大振，明天與澳洲隊的客場比賽除了要避免受傷外，更要把握與強敵交手的機會繼續吸取經驗。

中華隊這次在傷兵問題與徵召不順的情況下，並非以最佳狀態展開兩場客場賽事，不過首戰碰上陣容同樣不齊全的日本隊，包括胡瓏貿陳盈駿和黃聰翰等中華隊新生代球星都有所發揮。

曾在世大運與陳盈駿和黃聰翰合作過的球評劉孟竹表示，兩人在經過國家二隊和世大運的洗禮，昨天的比賽已展現大將之風，「可以感覺到他們已經做好接班的準備，尤其是陳盈駿的表現就像是已有多年國家隊經驗，絲毫沒有年輕球員的生澀感。」

被點名是贏球奇兵的胡瓏貿，劉孟竹則以「沒心臟的球員」來形容他在關鍵時刻的演出，「經過兩年在ＣＢＡ的洗禮，他的碰撞能力又變得更強了，心臟也變得更大顆，能在緊要關頭挺身而出這一點很令人激賞。」

「接下來的兩場主場賽事將更為關鍵，屆時肯定會吸引大批球迷進場。」中華隊昨天晚間啟程前往澳洲墨爾本備戰，不過陣中射手張博勝在與日本隊比賽上半場就撞斷鎖骨，今天將先行返台，也代表著中華隊只剩十一名球員。

陳盈駿胡瓏貿張博勝

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