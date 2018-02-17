運動員過年／SBL金酒小將 上山下海回老家過年

2018-02-17 09:00 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 劉肇育 ╱台北報導



第15季SBL超級籃球聯賽將在農曆年後展開例行賽的最後四周賽程，雖然戰績卡位異常激烈，各隊球員不忘把握難得的年假空檔，返鄉與家人團聚，其中金酒射手邱金龍與菜鳥黃泓瀚，將分別「上山下海」回老家過新年。

邱金龍／外公蒸魚 舅舅獵飛鼠肉加菜

邱金龍提供 分享 facebook 邱金龍最懷念的味道，就是媽媽的蒸吳郭魚。 邱金龍提供 分享 facebook

來自南投仁愛鄉賽德克族的邱金龍，從高中時期就離鄉背井前往新榮高中追尋籃球夢，即便之後到了台北就讀台灣藝術大學，甚至在SBL披上台啤、金酒等隊戰袍，他仍會維持2到3個月就回家一次的習慣。

邱金龍表示，每年回到仁愛鄉團圓最期待的就是媽媽燒得一手好菜，其中師承外公的蒸吳郭魚，更是他在外拚戰時最想念的味道，「以前外公知道我很喜歡吃蒸魚，所以只要我回家都會準備給我吃，之後也將做法傳承給媽媽，讓我能夠繼續享受這道美味。」

不過邱金龍也透露，過去舅舅也常拿著打獵帶回來的「山肉」為他們加菜，其中最常吃的就屬飛鼠肉，「其實吃起來還蠻不錯的，有點像是三杯雞的口感。」

黃泓瀚／海邊慢跑

金酒黃泓瀚。 報系資料照 分享 facebook

去年選秀會上以榜眼身分加盟金酒的黃泓瀚，過年都會回到位在福隆的老家，除了與家人打牌、聊天外，還會利用空檔到福隆海邊跑步維持體能，「每年幾乎都會看著海跑步，感覺很特別，有時候還會帶著小表弟一起跑。」

今年將是黃泓瀚「出社會」後首度過年，他也先向媽媽和姊姊探詢給長輩的紅包「價碼」，「有問過媽媽，希望我包多少，她回答『看誠意』；姊姊則是建議我第一年不要包太多，這樣才有逐年遞加的空間，所以第一年應該會包個象徵吉利的數字吧。」

郭少傑／海釣生魚片

台銀郭少傑。 報系資料照 分享 facebook

另外，效力於台銀的郭少傑，是出生於南投日月潭，父親是邵族、母親是阿美族的「美邵男」，在921大地震後搬往台東展開籃球生涯，過年期間他都會回台東與家人團聚；不過他透露，年節期間最有趣的還是與家人好友一同到海邊海釣，然後將新鮮的漁獲做成生魚片，十分美味。