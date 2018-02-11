UBA／輔大退台藝 搭上8強末班車

2018-02-11 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



勝場停了3天的輔仁大學，今天在UBA公開男一級預賽最終戰，靠2公尺長人曾祥鈞、「神經刀」吳季穎裡外聯手下，以78：66力退台灣藝大，等待多時的第9勝終於入袋，也成為最後一支晉級8強的隊伍。

UBA公開男一級共16支隊伍，預賽採單循環，戰績前8的隊伍進入8強，將再進一次單循環，最後戰績最佳的4隊才能拿到台北小巨蛋門票。

預賽15戰共分4階段進行，輔大前3階段打完已累積8勝，但關鍵第9勝遲遲不入袋，今天繳出17分、12籃板的曾祥鈞直喊累，「本來有機會提前晉級，卻打到最後一場。」他透露大家壓力都大，每場都面對輸不得的壓力，自己昨天晚上甚至難以入眠，今天開打也有點放不開，所幸第三節打出22：9攻勢，搶到8強門票後心中大石終於落下。

兩隊上半場分數緊咬，台藝大靠張家禾第二節末的壓哨三分球破網，帶著40：37進入下半場，但輔大第三節改變防守陣行，區域防守帶來效果，將台藝大得分壓制在個位數，儘管台藝大最後祭出犯規戰術想凍結時間，仍以12分差距吞敗。

台藝大教頭李伯倫強調，自家球員個人能力沒話說，但今年賽季穩定性不足，尤其球員間彼此「互信」不夠，造成無緣8強結果，「我們可以輸給排名在我們之後的隊伍，但贏排名前面的球隊，可見問題不在能力，是心態，這部分下季要再修正。」

雖驚險搭上8強末班車，輔大教頭劉俊業強調，球隊打法還夠成熟，迎接25日登場的8強賽前還有許多進步和修正空間。