SBL／拉莫斯雙20領軍 金酒5連勝平隊史紀錄

2018-02-05 00:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ／桃園報導



拉莫斯（前）攻下廿八分，成為金酒連勝大功臣。 圖／中華籃球協會提供 分享 facebook

ＳＢＬ金酒隊每個人都無私奉獻，並專注於場上，昨役靠著洋將拉莫斯拿下全場最佳廿八分、廿三籃板，加上邱金龍拿下全隊次佳十七分，助隊以七十五比七十擊敗台啤隊，拿下五連勝，追平隊史最長連勝紀錄，喜迎新年。

拉莫斯表示，這兩周六場比賽拿下五連勝，每個人都有犧牲，幫助球隊獲勝。

談起五連勝關鍵，邱金龍表示，大家向心力夠，為了同一目標努力，比賽時都很團結，沒有私心，勇於分享球。

農曆年前最後一戰追平隊史最佳五連勝，他說：「這對我們球隊很好，期盼這種氣勢能延續到年後，之後我們也要更努力、更專心，相信狀況會越來越好。」

金酒能打出這波連勝，拉莫斯的加入帶來良好化學效應，球隊也逐漸打出隊型。金酒教頭吳俊雄表示，拉莫斯的表現，大家有目共睹，不管是卡位、防守、籃板、助攻、得分，能做的都做了。

吳俊雄說：「就像我開季講的，拉莫斯不是不積極，跟大家也都慢慢熟了，我們也很感謝他，因為我也是年輕的教練，金酒也是年輕球隊，希望我們今年球季真的可以因為有他的幫忙，開創一個新的金酒，因為今年真的很有機會。」

圖／聯合報提供 分享 facebook 卅二歲的拉莫斯表示，在他這個年紀，很榮幸可以看到這支年輕球隊的成長，大家私底下感情很好，會一起去吃飯、聚會，回到場上也很專注於比賽。

另外，衛冕軍達欣隊昨役踢到鐵板，進攻端遭壓制，首節被打出一波九比廿二的攻勢，之後又未能有效突破，前三節打完只得卅七分，最終以五十六比八十七不敵璞園隊，苦吞三連敗。