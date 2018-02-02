SBL／柯旻豪對富邦特別來勁 魏永泰笑：突然的靈感

2018-02-02 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



因為發現柯旻豪對上富邦隊特別來勁，裕隆賽前突然變陣，將柯旻豪擺上先發控衛，加上團隊5人得分達雙位數，終場裕隆以94：78輕取富邦，裕隆執行教練魏永泰笑說：「先發陣容會有這樣的更動，其實只是突然有個靈感，想說換換菜色，加上小柯（柯旻豪）不按牌理出牌的打球方式，我們發現他對富邦的攻擊能力很厲害，而且對上林書緯確實比較來勁。」

柯旻豪賽後表示，重回先發行列在心態上挑戰很大，「不過學長就叫我不要想太多，放手去打就對了。」魏永泰說：「這場比賽防守整體都有做到教練要求的，小柯在一開賽球隊帶起一波攻勢，加上射手輪流發威下，整體來說表現都很不錯。」

除了柯旻豪先發有突出表現外，「男模」呂政儒攻下全隊最高的22分、8籃板、3助攻、5抄截的全能表現，除了認同教練說的外，他特別將功勞歸功於坐在一旁的周士淵。