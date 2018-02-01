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SBL／富邦3分不敵璞園 林郅為還傷退

2018-02-01 22:49聯合報 記者曾思儒╱即時報導

富邦洋將賽勒（右）灌籃，璞園洋將戴維斯防守不及。 記者楊萬雲／攝影
富邦洋將賽勒（右）灌籃，璞園洋將戴維斯防守不及。 記者楊萬雲／攝影
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賽前同是11勝的璞園隊和富邦隊，今天在桃園巨蛋交鋒打得拉鋸，璞園靠陳冠全最後7秒籃下打進保險分，84：81驚險擊敗富邦；富邦除中斷對戰2連勝，中鋒林郅為第四節還傷了右膝退場，「賠了夫人又折兵」。

璞園首節以21：14領先，半場差距擴大到44：36，第三節更取得兩位數優勢，但富邦急起直追，中鋒賽勒雖在開節2分多鐘就被吹第4犯、接續不久又因濺血下場，但張宗憲切入、包提傑籃下打進，先助隊53：53追平，接續再拉出8：0攻勢，反帶著68：61領先進入第四節。

第四節8分29秒，璞園吳岱豪切入，富邦中鋒林郅為防守卻傷了右膝，落地就倒地不起，經由隊友攙扶才回到板凳區；林郅為傷退後，璞園連進2顆三分球，蕭順議切入進球又製造富邦犯規，雖沒完成「3分打」，但下一波戴維斯搶下籃板後長傳給陳冠全快攻，璞園靠這波11：2攻勢逆轉，也逼富邦在6分40秒喊出暫停。

暫停後賽勒籃下打進，戴維斯回敬灌籃，雙方交換領先多次；3分51秒，璞園教頭麥班達被吹技術犯規，富邦把握罰球，將領先擴大到76：73，但璞園後衛陳堅恩馬上以三分球回應，76：76雙方再戰平。

38.4秒，洪志善飆進超前外線，富邦以81：80超前；璞園暫停後卻出現失誤，但富邦蔡文誠球也被璞園點掉，璞園後衛彭俊諺20.7秒上籃得手，璞園再以82：81反超；富邦接續進攻，賽勒籃下被封阻，璞園最後12秒佈署進攻，陳冠全籃下出現大空檔，前2波雖「放槍」，但連搶進攻籃板仍放進球，7.2秒璞園將差距擴大到3分。

富邦最後一擊，團犯只有3犯的璞園先犯規，再一次邊線發球林書緯獲得底線出手機會，但橘球彈框而出，戴維斯保護下籃板，助隊守住辛苦勝利。

由於前一戰金酒隊激戰到最後才以77：73擊敗達欣隊，表定8點開戰的璞園和富邦之戰直到8點半才開始，比賽結束時已10點43分；這也是璞園本季首度交手以2分差險勝富邦後再奪勝，將本季對戰扳平成2：2。

璞園陳冠全（橘衣）籃下勾射。 記者楊萬雲／攝影
璞園陳冠全（橘衣）籃下勾射。 記者楊萬雲／攝影
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璞園洋將戴維斯（右）籃下獲得大空檔機會。 記者楊萬雲／攝影
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璞園戴維斯林郅為
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