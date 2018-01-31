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影／HBL經典回顧 新榮F4最怕田本玉

2018-01-31 10:37聯合報 記者王彥鈞╱即時報導

新榮高中在94學年度首度奪冠，當時倚靠號稱新榮F4的組合，橫掃高中籃壇，他們不但身材高人一等，加上從國三開始培養的默契，幾乎從預賽開始就被視為奪冠大熱門，而且張容軒相當自豪，這個組合除了射手陳慶閺較早離開球場之外，包括他跟羅鈺群、蔡峻銘都還在SBL奮鬥，三人也都希望有機會能在合體一次，重溫老戰友的好默契。

拋下藍色彩帶，HBL94學年度冠軍是屬於新榮高中，多年辛勤耕耘，終於首度奪冠，也讓高一就名滿高中籃壇的新榮F4，有了最完美的句點。新榮F4成員張容軒：「高中球隊來講，或許我們不是天份最好，但我們以成熟度跟默契來講，我們是略勝其他球隊一籌。」

新榮F4 顧名思義，球隊上每個位置都是一時之選，大前鋒張容軒、中鋒蔡峻銘、控球羅鈺群、 搭上外線射手蔡峻銘，分工相當明確，但為了組成F4，新榮從國中就已經悄悄打造奪冠基礎。

前新榮高中球員岳瀛立：「我也印象蠻深刻的，因為全HBL球隊，都想要找張容軒去加盟，(但他說) 他有一個表弟，籃球也打得不錯，就是羅鈺群，那時候我記得我們全隊還從大金門搭小船，一堆人吐得亂七八糟，到小金門去找羅鈺群。」張容軒：「那再加上原本就住在台南的慶閺，那個時候岡山是蔡峻銘，那也蠻因緣際會之下，我們可以在這個時候，聚在一起打球。」

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從高一開始 4人就是正選名單，累積比別隊更多更好的默契與成熟度，不過整個球隊的重心，運轉如此順暢，得歸功於有鐵娘子之稱的教練田本玉。在場上大聲吼叫球員，是田本玉在HBL上最鮮明的風格，私底下的她嚴格與溫柔並濟，讓球員的高中回憶特別精彩。

新榮F4成員蔡峻銘：「一開始看到她，我覺得她很兇，怎麼可以有女生可以這麼兇。」張容軒也說：「就有點像是北韓式的管理。」羅鈺群則回憶道：「高中都偷帶手機，全部都要在宿舍門口就罰站，大家都被打屁股。」

新榮F4成員張容軒有個夢想，希望能和老戰友再度攜手合作。
新榮F4成員張容軒有個夢想，希望能和老戰友再度攜手合作。
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在當時媒體推波助瀾之下，HBL吸引不少球迷追星，F4的響亮名號，也讓張容軒坦承，產生自己已經是明星球員的感覺，但田本玉的管教，適時的拉了他一把。張容軒：「甚至有一次她讓我到小隊練球，不允許我參加訓練，那當時當然是很氣不過，那也覺得很不能理解。」

加上張容軒在冠軍賽時大為失常，儘管拿下MVP，但這種榮譽與挫敗幾乎同時到來的經驗，也讓張容軒對籃球跟人生，有了新的體會。張容軒：「不論你再有名，再有才華再厲害，這些東西都不會帶著你到球場上面去，你只有用球場上的表現，才能去證明你的身價。那我也覺得是那場比賽之後，讓我球員的智慧跟球員的醒悟，更加更上一層樓吧。」

新榮F4一起升上台灣師大後，也曾一嚐UBA冠軍滋味，目前除了陳慶閺之外，張容軒、蔡峻銘、 羅鈺群都還在SBL奮鬥，但彼此之間都還有一個夢想。張容軒：「如果有機會的話，當然很希望能夠跟他們在球員的後期，一起再合作。蔡峻銘：「因為彼此大家這麼熟了，也都知道彼此想的是甚麼。」

能否在退休前，再圓一次合體的夢？未來際遇還很難說，但新榮F4的風光記憶，以及那些傳承田本玉的自律與基礎，早已成為他們闖蕩籃壇多年的寶貴資產。

張容軒蔡峻銘
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

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