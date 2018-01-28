SBL／拉莫斯「罵」醒隊友 金酒賞台啤5連敗

2018-01-28 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



前一役才繳出生涯新高的36分，金酒隊洋將拉莫斯今天持續有突出表現，他繳出35分、25籃板的「雙20」演出，帶領球隊以77：69擊敗台啤隊，也讓台啤吞下5連敗，也讓兩隊本季交手戰成2：2平手。

半場打完金酒手握10分領先，卻在易籃後逐漸遭台啤追上，好在第4節拉莫斯成功鞏固禁區，並在比賽末段幾度單打成功，也澆熄台啤最後的反撲氣焰。

「能拿下這場比賽勝利要歸咎於上半場的表現。」金酒執行教練吳俊雄賽後表示，下半場台啤採取全場包夾，製造金酒失誤累累，再靠黃聰翰連投帶罰獨得11分， 曾將差距縮小至4分，「上半場我們的失誤才6次，不過到下半場卻暴增到13次，代表我們在全場壓迫下還要再加強，下禮拜我們也會針對這部分加強訓練。」

也因為下半場的失誤不斷，讓身為陣中老大哥的拉莫斯也動了氣，不時能聽到他用英文國罵「罵」醒隊友，拉莫斯說：「不管是練習還是比賽，我在這樣的情況下也不是故意要講那些，都只是想以老大哥的身分喚醒他們，私底下大家都還是很好，不會影響到球隊氣氛。」