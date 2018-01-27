SBL／選手、教練取得平衡 富邦漸入佳境4連勝

2018-01-27 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



雖然開季一度打得跌跌撞撞，但本季SBL奪冠呼聲最高的富邦勇士隊在歷經前兩輪的賽事磨合後狀態漸入佳境，包括今天以91：67輕取台銀隊，近4場勝利平均勝分13.8分，賽後球隊教練許晉哲也直言與球員間的意見逐漸取得平衡。

富邦本季找回前璞園隊冠軍教頭許晉哲執掌兵符，並補進多名即戰力球員，被不少人視為是奪冠的熱門人選，不過富邦開季後卻因為新陣容的磨合問題，戰績始終在中段班徘徊，不過在進入2018年後富邦表現漸入佳境，近9場比賽已經拿下6勝。

富邦總教練許晉哲坦言，在剛接掌球隊兵符時不斷在拿捏球員與自己間的意見平衡，「畢竟你不能剛來的時候就要求球員都聽我的，總是要讓他們先打打看自己覺得可以贏的方式，不過在那段時間我們常常都是以1、2分輸球，所以我就跟球員說『我們彼此都做一些改變吧』。現在球員開始懂得照我的路線去跑，因為大家都拿得到球了，得分、助攻自然提升。」

除了先發球員表現漸入佳境外，富邦板凳球員近幾場比賽上場時間也逐漸提升，包括今天與台銀之戰，替補出發的高健益15分、4助攻、林郅為12分、6籃板、林書緯10分、3助攻，讓富邦靠著多點開花的攻勢再下半場逐漸拉大比分差距。