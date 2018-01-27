SBL／跨不過的陰影 台銀小跑車李維哲還在整修

2018-01-27 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



台銀隊在第15季SBL開季打出亮眼成績，甚至一度登上聯盟戰績龍頭，不過近期卻受到陳順詳、張博勝兩大主將接連受傷影響戰績暴跌，且從開季至今仍在「失速」狀態的「小跑車」李維哲，也因為傷後陰影，讓他直言是心有餘而力不足。

李維哲在前年打出生涯年，不但披上中華隊戰袍出征亞洲挑戰盃，還在上個賽季入選SBL年度第一隊，不過去年6月因為左腳拇指脫臼，不但讓他因此錯失再度入選中華隊的機會，本季台銀打出佳績後，他的表現卻是相對的「靜悄悄」，昔日小跑車的速度與破壞力皆不復見。

在今天出戰富邦勇士隊的比賽中，李維哲雖然在陳順詳、張博勝缺陣下拿下12分、8籃板、6助攻，但最終台銀仍是以67：91慘敗給富邦，賽後他也坦言其實並未擺脫心理陰影：「受傷後有些動作變得不太敢做，像是快攻或是轉換時需要對左腳大拇指施壓的動作，都變得畏畏縮縮的。」

雖然被教練韋陳明點名與陳順詳和張博勝是帶領球隊最重要的三名球員，但李維哲直言在去年10月才恢復練球的情況下，自己的心中一直有著不踏實感，「以前我幾乎都能有一個完整的球季和準備期，但這次只在練兩個月的情況下就要上場，讓我覺得很沒有安心感，雖然傷勢都已經沒有太大問題，左腳也穿上特製鞋墊減輕大拇指壓力，但始終覺得怪。」