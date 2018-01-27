親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL30經典回顧
HBL
NBA
MLB
棒球
澳網
四大洲花式滑冰賽
籃球
WTA台灣公開賽
綜合
路跑

阿富汗首都再遭炸彈攻擊 至少40人死亡

SBL／跨不過的陰影 台銀小跑車李維哲還在整修

2018-01-27 20:12聯合報 記者劉肇育╱即時報導

台銀隊在第15季SBL開季打出亮眼成績，甚至一度登上聯盟戰績龍頭，不過近期卻受到陳順詳張博勝兩大主將接連受傷影響戰績暴跌，且從開季至今仍在「失速」狀態的「小跑車」李維哲，也因為傷後陰影，讓他直言是心有餘而力不足。

李維哲在前年打出生涯年，不但披上中華隊戰袍出征亞洲挑戰盃，還在上個賽季入選SBL年度第一隊，不過去年6月因為左腳拇指脫臼，不但讓他因此錯失再度入選中華隊的機會，本季台銀打出佳績後，他的表現卻是相對的「靜悄悄」，昔日小跑車的速度與破壞力皆不復見。

在今天出戰富邦勇士隊的比賽中，李維哲雖然在陳順詳、張博勝缺陣下拿下12分、8籃板、6助攻，但最終台銀仍是以67：91慘敗給富邦，賽後他也坦言其實並未擺脫心理陰影：「受傷後有些動作變得不太敢做，像是快攻或是轉換時需要對左腳大拇指施壓的動作，都變得畏畏縮縮的。」

雖然被教練韋陳明點名與陳順詳和張博勝是帶領球隊最重要的三名球員，但李維哲直言在去年10月才恢復練球的情況下，自己的心中一直有著不踏實感，「以前我幾乎都能有一個完整的球季和準備期，但這次只在練兩個月的情況下就要上場，讓我覺得很沒有安心感，雖然傷勢都已經沒有太大問題，左腳也穿上特製鞋墊減輕大拇指壓力，但始終覺得怪。」

李維哲坦言，在球隊戰績好的時候並未明顯感受到自己的問題，不過在近期球隊人手短缺的情況下，也告訴自己該挺身而出，「首先還是要把自己的心理狀態調整好，接下來就走一步算一步吧。」

李維哲拿下12分、8籃板、6助攻，但台銀隊仍是以24分差距慘敗給富邦隊。圖／中華...
李維哲拿下12分、8籃板、6助攻，但台銀隊仍是以24分差距慘敗給富邦隊。圖／中華籃球協會提供
分享

陳順詳張博勝

相關新聞

SBL／選手、教練取得平衡 富邦漸入佳境4連勝

2018-01-27 20:26

SBL／醫工所高材生謝宗融 碩士班首學期「歐趴」

2018-01-27 12:22

ABL／吳松蔚主場再開砲 夢想家仍苦吞8連敗

2018-01-27 17:37

SBL／連傷三大將 台銀教頭：這是最糟的狀況

2018-01-27 00:07

籃球／媽祖盃明開打 鎮長下場「鬥牛」

2018-01-26 23:51

SBL／布拉34分27籃板 達欣打爆裕隆

2018-01-26 23:08

SBL／傷兵潮侵襲台銀 韋陳明：像無頭蒼蠅

2018-01-26 21:05

SBL／近兩戰三分球8投5中 拉莫斯助金酒止敗

2018-01-26 20:40

SBL／戴維斯倒數10秒跳投 璞園氣走台啤

2018-01-26 00:07

SBL／璞園主場周開紅盤 首日進場超過3000人

2018-01-25 22:55

ABL／寶島夢想家回彰化主場 推家庭親子日

2018-01-25 21:26

SBL／用防守帶動進攻 張宗憲飆21分灌金酒

2018-01-25 21:03

SBL／璞園主場周抽汽車 主視覺超吸睛

2018-01-25 18:05

ABL／放下喪父之痛 許皓程銜哀領軍

2018-01-25 16:39

ABL／相隔5年再訪泰 混血帥哥最愛這一味

2018-01-25 15:50

SBL／璞園主場週 桃園市號召球迷入場

2018-01-25 14:37

ABL／楊天佑不退縮 小蝦米吃大鯨魚

2018-01-25 00:19

ABL／60公分身高差 楊天佑單吃對手洋將

2018-01-24 23:45

ABL ／追到個位數 寶島夢想家惜敗吸血鬼

2018-01-24 22:50
看更多

熱門文章

印尼羽賽／拚戰3局 戴資穎頂住壓力逆轉何冰嬌

2018-01-27 19:32

NBA／衛少最後一個被選中？詹姆斯：他瘋了

2018-01-27 08:25

MLB／釀酒人釋出王維中 韓職90萬美元網羅

2018-01-27 10:16

NBA／另類「大四喜」 詹姆斯率騎士止2連敗

2018-01-27 11:12

澳網／小鋼砲體型不被看好 梁恩碩打出希望

2018-01-27 15:13

澳網／台灣第一人 梁恩碩奪青少女單冠軍

2018-01-27 11:37

NBA／柯瑞射爆灰狼 柯爾：這場靠天賦贏球

2018-01-27 00:03

NBA／詹姆斯和柯瑞會選誰？杜蘭特：柯瑞

2018-01-27 09:15

MLB／原用葉力奇換小葛雷諾 馬林魚遭藍鳥打槍

2018-01-27 08:43

澳網／梁恩碩青少年封后 中文感謝台灣支持者

2018-01-27 15:16

澳網／費爸衛冕一步之遙 梁恩碩寫台將新猷

2018-01-27 00:00

經典回顧／宜中三劍客 狂野球風襲捲4強

2018-01-27 13:30

澳網／不敵名門之後 曾俊欣屈居青少男組亞軍

2018-01-27 11:48

爵士砍掉重練流言多 成季中潛在交易軍火庫

2018-01-27 11:00

澳職／張泰山激動落淚 全壘打告別澳職

2018-01-27 19:52

MLB／和金鶯交惡？ 馬恰多缺席最後的球迷會

2018-01-27 13:31

MLB／留不住大咖 皇家一年短約簽回艾斯柯巴

2018-01-27 09:36

NBA／鵜鶘卡珍斯左跟腱撕裂 賽季恐提前報銷

2018-01-27 17:38

NBA／明星賽和詹姆斯聯手 厄文：會很有趣

2018-01-27 09:59

印尼羽賽／拚戰3局落敗 周天成無緣決賽

2018-01-27 15:25

經典回顧／高天麟、王男桂回鄉 當籃球教練播種

2018-01-27 13:35

韓職／確定加盟NC恐龍隊 王維中：很榮幸

2018-01-27 14:04

NBA／卡珍斯大三元卻傷退 鵜鶘險遭火箭大逆轉

2018-01-27 12:38

SBL／連傷三大將 台銀教頭：這是最糟的狀況

2018-01-27 00:07

經典球星／最狂菜鳥周士淵 高一就奪3大獎

2018-01-27 12:39

NBA／76人半場勝分創紀錄 本季橫掃馬刺

2018-01-27 15:40

NBA／25歲前最多三分球 巫師比爾寫下新紀錄

2018-01-27 09:40

NBA／威廉斯替補飆40分10助攻 36年來第一人

2018-01-27 15:20

MLB╱終於破蛋！天使球帽進名人堂

2018-01-27 17:11

棒球／台灣人壽隊提登錄名單 仍在等待張泰山

2018-01-27 17:26

WTA台灣賽／澳網苦戰累了 謝淑薇臉書宣布退賽

2018-01-26 21:31

圖輯／宜中三劍客小檔案

2018-01-27 13:48

NBA／非籃球因素受傷 綠衫軍悍將將缺席兩週

2018-01-27 10:42

SBL／醫工所高材生謝宗融 碩士班首學期「歐趴」

2018-01-27 12:22

史嘟黨杯／熱血開賽 國體大笑納晉級

2018-01-27 17:49

棒球／業餘球員登錄日將截止 社會球隊維持11隊

2018-01-27 18:07

HBL／泰山最強素人譚傑龍 蛻變高中第一中鋒

2018-01-27 17:33

女單長曲／日本包辦前三名 坂本花織賽事首封后

2018-01-26 22:16

女單長曲／失誤過多僅18名 林仁語：想重滑

2018-01-27 00:11

高球╱農保公開賽次輪 伍茲差一桿就淘汰

2018-01-27 16:49
看更多

留言

Top