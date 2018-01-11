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WSBL／延長賽吞敗還傷陳晏宇 電信好傷

2018-01-11 21:53聯合報 記者曾思儒╱即時報導

陳晏宇（左）今天攻下全隊最高19分，但卻扭傷腳踝。 記者陳正興／攝影
陳晏宇（左）今天攻下全隊最高19分，但卻扭傷腳踝。 記者陳正興／攝影
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台元隊中鋒蔡佩真正規賽最後4秒的「放槍」雖讓球隊錯失提前拿下勝利的機會，但台元靠著延長賽3記外線助拳，仍以75：67氣走電信隊，逆轉收下第13季WSBL的第2勝。

電信和台元本季目標都直指WSBL金盃，今天在第一循環最終戰碰頭打得激烈，台元三節打完還以41：50落後，但在吳盈潔、林宛瑜接連外線破網反超比數；最後35秒，落後2分的電信隊由後衛「法拉利」陳晏宇站上罰球線，她兩罰俱中助隊扳平，蔡佩真最後4秒籃下大空檔放球卻涮框而出，但電信最後3秒佈署最後一擊也沒把握，65：65進入延長賽。

加時的5分鐘由台元林宛瑜外線先破網，陳晏宇籃下為球隊放進延長賽第一球後卻在3分20秒倒地，她中距離出手後落地腳踝「翻船」，由隊友抱出場，賽後則躺在擔架上被抬出場，最後自行拄拐杖離開。

陳晏宇傷退後，台元繼續追加分數，吳盈潔投進三分球助隊取得71：67領先；最後1分04秒，台元進攻時間到點前出手，球碰框後蔡佩真搶下進攻籃板補進，但裁判誤鳴、台元進球不算但保球權，林宛瑜46秒中距離再破網，吳盈潔再補進一記壓哨三分球，助隊演出逆轉勝。

今天轟進28分的吳盈潔，例行賽總得分也剛好達成1000分，和昨天達成千分里程碑的隊友劉希曄接棒慶祝。

陳晏宇延長賽扭傷腳踝。 記者陳正興／攝影
陳晏宇延長賽扭傷腳踝。 記者陳正興／攝影
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台元隊慶祝勝利。 記者陳正興／攝影
台元隊慶祝勝利。 記者陳正興／攝影
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