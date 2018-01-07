JHBL／從志在參加變黑馬 崇倫進8強創隊史最佳

2018-01-07 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



台中市崇倫國中籃球隊堪稱今年國中籃球聯賽大黑馬，成軍第三年、二度挑戰甲級聯賽，就在今日一日雙戰的外卡賽中，扛住不能輸的壓力，連贏兩場，搶下8強門票，創隊史最佳成績。

崇倫教練江信毅表示，他們要面對傳統勁旅打進8強真的不容易，原本以為16強和12強的實力，應該不會落差很大，但在打前幾場後發現，他們是沒有勝算的；當時還抱持著「志在參加」的心態，甚至一度跟學校主任開玩笑說，「我們是上來台北玩的。」

沒想到崇倫跌破眾人眼鏡，搶下8強門票。江信毅說，當時他會笑說「我們是上台北玩的」這番話，並不是說他們放棄了，而是要告訴球員說，以平常的心態去面對，畢竟人家是傳統十幾年的學校，跟他們成立三年的學校不同。

最終崇倫能創隊史最佳成績絕非僥倖，靠的是平常努力練習的成果。江信毅表示，雖然他們是體育班，但還是很重視學科，因此每天大約會在下午三點半開始整理場地，四點練球，每天練習約1至1.5小時，這段期間也有加強訓練，感謝學校和家長的支持。

值得一提的是江信毅並非籃球科班出身的教練，他表示，本身是田徑專長，因為喜歡打籃球，對籃球有興趣，跟一些學長參加社會籃球賽，研究一些籃球相關的知識與技術。

3年前，江信毅原本在台中市大新國小服務，後來由於台中市在推廣國中甲級籃球，因此被推派到崇倫國中服務，並帶著當時在國小指導過的球員一同奮鬥到現在。他表示，很感謝許多台中的籃球人士，致力推動基層籃球，他才有機會到崇倫服務。