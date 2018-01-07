親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
台棒西進大陸
運動員轉職人生

JHBL／從志在參加變黑馬 崇倫進8強創隊史最佳

2018-01-07 18:58聯合報 記者吳思儀╱即時報導

台中市崇倫國中籃球隊堪稱今年國中籃球聯賽大黑馬，成軍第三年、二度挑戰甲級聯賽，就在今日一日雙戰的外卡賽中，扛住不能輸的壓力，連贏兩場，搶下8強門票，創隊史最佳成績。

崇倫教練江信毅表示，他們要面對傳統勁旅打進8強真的不容易，原本以為16強和12強的實力，應該不會落差很大，但在打前幾場後發現，他們是沒有勝算的；當時還抱持著「志在參加」的心態，甚至一度跟學校主任開玩笑說，「我們是上來台北玩的。」

沒想到崇倫跌破眾人眼鏡，搶下8強門票。江信毅說，當時他會笑說「我們是上台北玩的」這番話，並不是說他們放棄了，而是要告訴球員說，以平常的心態去面對，畢竟人家是傳統十幾年的學校，跟他們成立三年的學校不同。

最終崇倫能創隊史最佳成績絕非僥倖，靠的是平常努力練習的成果。江信毅表示，雖然他們是體育班，但還是很重視學科，因此每天大約會在下午三點半開始整理場地，四點練球，每天練習約1至1.5小時，這段期間也有加強訓練，感謝學校和家長的支持。

值得一提的是江信毅並非籃球科班出身的教練，他表示，本身是田徑專長，因為喜歡打籃球，對籃球有興趣，跟一些學長參加社會籃球賽，研究一些籃球相關的知識與技術。

3年前，江信毅原本在台中市大新國小服務，後來由於台中市在推廣國中甲級籃球，因此被推派到崇倫國中服務，並帶著當時在國小指導過的球員一同奮鬥到現在。他表示，很感謝許多台中的籃球人士，致力推動基層籃球，他才有機會到崇倫服務。

江信毅自接掌崇倫兵符後，在104學年度從乙級聯賽出發，105學年度轉換甲級戰場，本屆是第二度打甲級聯賽，創下隊史最佳成績。他說，不斷告訴球員，要相信自己做得到。

台中市崇倫國中籃球隊合影。記者 吳思儀／攝影
台中市崇倫國中籃球隊合影。記者 吳思儀／攝影
分享

田徑

相關新聞

SBL／台銀不敵裕隆吞2連敗 韋陳明：輸得心服口服

2018-01-07 18:55

SBL／半場爭議壓哨三分彈 金酒3分險勝達欣

2018-01-07 16:49

SBL／張博勝致勝罰球 台銀創隊史最佳6連勝

2018-01-05 22:53

SBL／台啤6戰吞5敗 周俊三：想換掉洋將李恩

2018-01-06 23:46

SBL／狂追15分還不夠 台銀停在6連勝

2018-01-06 23:42

JHBL／教練郭華玲的鼓勵 激勵譚凱文堅持下去

2018-01-06 22:13

JHBL／譚凱文關鍵罰球 率永吉延長賽險勝

2018-01-06 21:46

ABL／吳松蔚繳本土隊史最高21分 夢想家仍吞敗

2018-01-06 21:22

SBL／施晉堯17分扮演程咬金 中斷台銀6連勝

2018-01-06 21:20

JHBL／甩開前役落敗低潮 永吉95：94退大成

2018-01-06 21:04

SBL／近6戰吞5敗 台啤不敵達欣戰績持續墊底

2018-01-06 19:46

SBL／換洋將為歐布萊恩？魏永泰：最快下周決定

2018-01-06 17:24

SBL／呂政儒帶傷上陣 率裕隆輕取金酒

2018-01-06 16:59

SBL／歐布萊恩抵台救火 最快下周披裕隆戰袍

2018-01-06 13:40

SBL／噴射機起飛 張宗憲飆生涯新高

2018-01-05 23:34

SBL／2分險勝台啤 韋陳明：讓台銀上了一課

2018-01-05 23:16

SBL／璞園失誤誤事 許晉哲師徒對決扳回一城

2018-01-05 20:51

UBA／劉孟竹築夢 花四年成健行科大冠軍教頭

2018-01-05 20:27

SBL／預算要花在刀口上 台啤主場周啟示錄

2017-12-23 14:00

享受首個籃球職業生涯 陳盈駿「從零開始」

2017-12-12 16:37
看更多

熱門文章

NBA／柯瑞飆本季新高45分 勇士輕取快艇

2018-01-07 08:12

NBA／柯瑞復出手感發燙 拳王也讚嘆

2018-01-07 09:58

NBA／遭麥基肘擊 葛里芬腦震盪退場

2018-01-07 08:47

路跑／新北烏來峽谷馬拉松3千人穿雨衣開跑

2018-01-07 06:10

MLB／大谷翔平想拚二刀流 王貞治、張本勳反對

2018-01-07 10:25

MLB／圓「美」夢 牧田和久2年1.2億簽約教士

2018-01-07 08:28

老鮑爾成NBA創辦人？ 嘴砲竟攪亂谷歌演算法

2018-01-07 07:00

MLB／電腦算新賽季數據 史丹頓攜賈吉合繳98轟

2018-01-07 11:29

舉重／陳葦綾發文澄清 未控訴體育署及中華奧會

2018-01-07 14:08

中職／赴美練什麼？ 王柏融： 平衡之道

2018-01-06 23:53

SBL／台啤6戰吞5敗 周俊三：想換掉洋將李恩

2018-01-06 23:46

MLB／左腳扭傷到底為什麼 凱柯：是個謎

2018-01-07 08:51

澳職／對陳鴻文轟出3分砲 蔣智賢登打點王

2018-01-07 12:28

MLB／藍鳥換來索拉提 補強內野兼添火力

2018-01-07 09:43

NBA／騎士四巨頭聯手出擊 客場險勝魔術

2018-01-07 11:55

NBA／又與大三元擦身而過 詹姆斯：不在乎

2018-01-07 16:00

JHBL／從志在參加變黑馬 崇倫進8強創隊史最佳

2018-01-07 18:58

NBA／狂睡9小時 吉諾布里「回春」飆分

2018-01-06 23:38

NBA／湖人釋出伯加特 冠軍中鋒尋覓新東家

2018-01-07 17:15

澳職／張泰山揮第3轟 連續10場安打近況火燙

2018-01-07 15:00

SBL／施晉堯17分扮演程咬金 中斷台銀6連勝

2018-01-06 21:20

MLB／加速比賽無效 官方想再限制捕手暫停次數

2018-01-07 10:53

棒球／台灣人壽隊9日辦測試會 余書農等42人參加

2018-01-07 16:08

棒球／林英傑、鄭達鴻業餘續前緣 向張泰山招手

2018-01-06 23:49

NBA／灰狼三大將轟垮防線 主場痛宰鵜鶘

2018-01-07 12:55

MLB／搭建友好橋梁 遊騎兵和火腿簽約合作

2018-01-07 10:17

NBA／哈里斯27分捍衛主場 火箭近9戰吞7敗

2018-01-07 11:50

NBA／騎士團隊打法無私 湯瑪斯：感覺很棒

2018-01-07 17:14

羽球排名賽／頂腰傷闖決賽 許仁豪：超出預期

2018-01-07 15:13

JHBL／甩開前役落敗低潮 永吉95：94退大成

2018-01-06 21:04

羽球排名賽／不想再當毛孩子 白馭珀逆轉闖冠軍戰

2018-01-07 14:52

ABL／吳松蔚繳本土隊史最高21分 夢想家仍吞敗

2018-01-06 21:22

NBA／柯瑞狀態火熱 柯爾：真的不可思議

2018-01-07 15:34

NBA／今日戰績表 東詹皇西柯瑞表現超閃均助球隊勝

2018-01-07 14:29

霍普曼盃／費德勒扛2點勝利 瑞士壓德國登頂

2018-01-07 10:58

SBL／半場爭議壓哨三分彈 金酒3分險勝達欣

2018-01-07 16:49

JHBL／譚凱文關鍵罰球 率永吉延長賽險勝

2018-01-06 21:46

SBL／台銀不敵裕隆吞2連敗 韋陳明：輸得心服口服

2018-01-07 18:55

保齡球／從儲訓冷宮重新升格 國手：可養小孩了

2018-01-07 13:17

NBA／公鹿三劍客合砍75分 力壓巫師雙槍

2018-01-07 12:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top