SBL／台銀不敵裕隆吞2連敗 韋陳明：輸得心服口服

2018-01-07 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



昨天賽前傳出可能更換洋將、已找回具有NBA資歷的歐布萊恩（Patrick OBryant）來台測試後，裕隆隊連續2天團隊表現優異，今天靠著「男模」呂政儒與周士淵的帶領下，最終就以83：68輕取台銀隊，裕隆取得2連勝，台銀則在中斷隊史最長的6連勝後苦吞2連敗。

本季再度回鍋台銀的教頭韋陳明賽後直呼輸得心服口服，他說：「裕隆他們不論在經驗或整體表現上都比我們好，今天他們的外線發揮得很出色，我們回去就是繼續檢討。」

台銀昨天以3分差惜敗璞園隊，無緣將隊史最長連勝紀錄繼續堆高，今天再戰裕隆，首節就遭對手打出30：19的攻勢取得領先，也讓台銀只能一路在後苦追，最終仍是以15分差落敗，6連勝後吞下2連敗。

對此，韋陳明並不擔心球隊是否又會再現以往台銀的情況，「不管是6連勝還是2連敗，這就是1場比賽，我都跟球員說每一場比賽都是重新開始。」韋陳明正面看待連敗，「這場比賽就算是落後，但我們的球員還是彼此互相打氣，雖然技術方面進步可能沒辦法那麼迅速，不過讓我感受到他們的心理層面提升不少。」