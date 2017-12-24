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SBL／克服半場雙位數落後 富邦3分差險勝金酒

2017-12-24 22:02聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

克服半場打完落後13分的劣勢，富邦勇士隊在下半場急起直追，第3節單節打出33：18的攻勢反倒取得2分領先，第4節富邦在讀秒階段靠著林書緯先砍進一記三分球幫助球隊要回領先，接著2罰全中，將領先拉開至4分差，幫助球隊鎖住戰局，儘管金酒隊張容軒砍進壓哨三分彈，富邦仍以86：83險勝金酒，也讓富邦取得5勝3負的戰績，登上龍頭寶座。

賽後富邦總教練許晉哲表示，之前他看了金酒幾場比賽，知道金酒是個很難纏的對手，「如果你給他們機會，他們就會壓著你們打，他們的鋒線球員很多都身材高大，帶給我們在防守上有很大的壓力。下半場我們改變策略，第3節才有辦法將比數超前，第4節可能我們在經驗上比較占優勢，才順利收下這場比賽勝利。」

富邦在第2節進攻端出現問題，單節僅攻下9分，導致打完半場落後達13分，今天達成生涯總得分的32歲老將蔡文誠說：「第2節我們在進攻上出了點問題，進休息室後教練有跟我們講『叫我們皮繃緊一點』，下半場我們有打出我們富邦的特色，我們才有機會將比分超前，並且在第4節拉鋸的時候，我們的經驗比對方好，在處理球的失誤上少很多，是這場比賽能獲勝的原因。」

賽前蔡文誠只差4分就達到個人總得分3000分的生涯里程碑，在第2節結束前6分34秒切入遭到犯規，將他送上罰球線，他站上罰球線後2罰俱中，順利達成個人紀錄，賽後他坦言，其實賽前他並不知道自己今天有機會達成紀錄，「到了球場，好多人一直對我說恭喜，但是比賽還沒開始打，就覺得我會得到4分，所以我一直感覺不實在。」

蔡文誠透露，當他達成紀錄後，在中場休息時，連金酒洋將拉莫斯（Peter John Ramos）都跑來跟他說恭喜，不過當時球隊處於落後，也讓他沒有太大喜悅，「好在最後球隊贏球，讓我覺得這個3000分有比較高興了。」

一旁的總教練許晉哲聽完後，開玩笑地說：「剛宣布他達到3000分的時候，我就知道為什麼我們這一場會打成這樣了。」他解釋說，好像SBL都有一些魔咒，像是生日、得分紀錄什麼的，我心想：「希望文誠不要這樣搞我們。」好在下半場我們恢復專注。

富邦勇士隊蔡文誠（中）今天達成生涯總得分3000分里程碑。記者侯永全／攝影
富邦勇士隊蔡文誠（中）今天達成生涯總得分3000分里程碑。記者侯永全／攝影
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