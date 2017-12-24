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SBL／富邦以86比83 險勝金酒

2017-12-24 21:32聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

超級籃賽今晚第二場比賽由富邦出戰金酒，富邦隊蔡文誠拿下全隊最高的19分、8籃板，個人生涯也達成3000分，家人到場獻花祝賀；隊友張宗憲同樣祭出19分及5助攻，終場富邦以86比83險勝金酒。

富邦隊蔡文誠（右）昨晚達成超級籃球生涯第3000分，家人獻花道賀。記者侯永全／攝...
富邦隊蔡文誠（右）昨晚達成超級籃球生涯第3000分，家人獻花道賀。記者侯永全／攝影
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富邦隊蔡文誠（中）拿下全隊最高的19分。記者侯永全／攝影
富邦隊蔡文誠（中）拿下全隊最高的19分。記者侯永全／攝影
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富邦隊張宗憲（右）祭出全隊最高的19分。記者侯永全／攝影
富邦隊張宗憲（右）祭出全隊最高的19分。記者侯永全／攝影
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金酒張宗憲蔡文誠

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