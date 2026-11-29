費城76人今天在缺少3名主力球星的情況下，遭到火箭全面壓制，不過當家後衛馬克西（Tyrese Maxey）並未沉浸在慘敗的失望情緒中。相較於例行賽的一場失利，他顯然更期待即將到來的NBA盃八強淘汰賽。

馬克西認為，這項賽事能讓76人在球季初期就體驗高張力的比賽氣氛，對球隊未來挑戰季後賽與總冠軍都可能帶來幫助。

按照賽程安排，76人是以東區第3種子身分晉級八強，將在淘汰賽首輪遭遇老鷹，爭奪四強門票。

對於即將到來的關鍵戰役，馬克西展現高度期待，甚至將NBA盃與美國大學籃球最具代表性的「瘋狂3月」錦標賽相提並論。

「我真的非常期待，因為說起來有點私心，我自己從來沒有機會參加『瘋狂3月』，所以NBA盃多少能讓我體驗到那種感覺。」馬克西表示。

馬克西認為，NBA盃最大的價值，在於讓球員能夠在例行賽初期，就提前感受類似季後賽的競爭壓力，而不是等到球季尾聲才開始準備高強度對抗。

「而且，你知道的，能夠在球季初期就參加這種具有重要意義的比賽，尤其我們是一支全新組合的球隊，陣中又有很多曾經打過重要比賽的球員，這應該會很有趣。」馬克西說。

他進一步強調：「我絕對認為這對我們有幫助。因為能夠在12月就打這種充滿競爭性的籃球比賽，對我們來說會是非常好的事情。」

馬克西也認為，NBA盃的單敗淘汰制度，正好能夠提供球隊難得的磨練機會，也有助於全隊保持專注。「這能讓我們保持專注，所以這些實戰經驗對我們會非常有幫助。」馬克西表示。

不過，他也坦言，NBA盃的比賽強度雖然值得期待，但不能直接與真正的NBA季後賽或總冠軍賽畫上等號。

「我不會說這百分之百能直接對應到季後賽或總冠軍賽的籃球，但這肯定會很有趣。我認為比賽一定會非常激烈，我已經迫不及待想開始了。」

NBA盃八強賽將從台灣時間12月5日和6日正式開戰，5日另一個對戰組合是獨行俠對馬刺，而6日分別是活塞對塞爾蒂克、拓荒者對灰熊。