法國男籃正式取得2027年世界盃門票，讓效力馬刺的超級球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）開始展望明年的國際賽事。

對於外界最關注的問題，法國是否有能力擊敗實力強大的美國男籃？溫班亞瑪毫不猶豫地給出肯定答案，更強調如今法國只要參加國際大賽，唯一的目標就是奪下金牌。

法國日前在2027年世界盃歐洲區資格賽客場以81比73擊敗愛沙尼亞，將戰績提升至8勝1敗，提前確定取得明年卡達世界盃參賽資格，也成為繼土耳其之後，第2支成功晉級世界盃的歐洲球隊。

由於NBA賽季仍在進行，溫班亞瑪並未參加這場資格賽。不過當被問到國家隊晉級世界盃的話題，溫班亞瑪也毫不掩飾自己對明年世界盃的期待。

「當然，當然。」溫班亞瑪接著表示，「首先，我們的目標就是和法國國家隊一起贏下每一項賽事。我們也知道世界盃是奧運資格賽的一部分，所以我們一直把這件事放在心上，絕對沒有忘記。」

對溫班亞瑪而言，2027年世界盃不僅是爭奪世界冠軍的機會，同時也是法國男籃備戰2028年洛杉磯奧運的重要一環。

隨後話題轉向世界籃壇最強大的對手美國男籃。當記者詢問法國是否擁有足夠的天賦與實力擊敗美國時，溫班亞瑪展現十足信心。

「我認為我們每一年都有擊敗他們的實力。」溫班亞瑪說。

他還特別提到法國男籃過去擊敗美國的經驗，證明這並非不可能完成的任務。「我們的上一代球員，就已經在東京奧運的分組賽擊敗過美國隊。」溫班亞瑪表示。

2021年東京奧運，法國確實曾在小組賽擊敗美國，打破外界對美國男籃難以撼動的印象。不過，兩隊最終在金牌戰再次交手，美國隊靠著柯瑞（Stephen Curry）宛如死神般的連續三分球成功復仇。

溫班亞瑪接著強調：「沒錯，我們當然有這個能力。現在只要法國國家隊參加任何一項比賽，我們的目標就不可能低於金牌。」

2027年男籃世界盃預計於8月27日至9月12日期間在卡達舉行。