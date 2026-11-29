NBA歷史最偉大控球後衛之爭，柯瑞（Stephen Curry）常被拿來與魔術強森（Magic Johnson）做比較，就連尼克當家後衛布朗森（Jalen Brunson）也加入討論之列。他明確表態自己更欣賞柯瑞，認為他在場上無所不在的投籃威脅，足以讓防守球員時刻保持高度警戒。

布朗森近日在與尼克隊友哈特（Josh Hart）共同主持的Podcast節目《Roommates Show》中，談到NBA史上最偉大控衛的話題。面對柯瑞與魔術強森之間的比較，他毫不猶豫地給出自己的答案。

「如果是我，我會選擇柯瑞，」布朗森表示：「抱歉，但我就是想要一個只要踏上球場，不管他站在什麼位置，你都必須隨時派人防守的球員。」

布朗森進一步解釋，柯瑞最可怕的地方，不只是他能夠命中各種高難度三分球，更是他無論有沒有持球，都能對防守產生巨大壓力。

「光是那種威脅性，甚至只是防守球員心裡想到『糟糕，他可能有空檔了』，就已經很可怕了。」布朗森說。

不過，布朗森也強調，自己並非否定魔術強森的偉大。他認為這位湖人傳奇控衛擁有頂尖的傳球視野與組織能力，能夠運用各種傳球方式，迅速發動球隊攻勢。

「但你還有魔術強森，他能夠送出任何形式的傳球，也能發動任何一種快攻，」布朗森表示，隨後直接點出自己最重視的差異：「不過，我還是比較喜歡投籃能力。」

事實上，柯瑞與魔術強森誰才是NBA史上最偉大的控球後衛，一直是球迷與籃球評論界爭論不休的話題。

支持魔術強森的球迷，往往強調他輝煌的冠軍履歷與無與倫比的組織領導能力。魔術強森職業生涯率領湖人奪下5座總冠軍，3度榮膺FMVP，也贏得3座年度MVP。

除了耀眼的個人獎項，魔術強森更是1980年代湖人「Showtime」華麗快攻體系的核心人物，憑藉出色的場上視野、傳球技巧與領導能力，重新定義控球後衛如何掌控整場比賽。

相較之下，柯瑞最具代表性的成就，則是透過歷史級的三分球能力，徹底改變現代NBA的進攻型態。

過去控球後衛主要負責組織進攻與串聯隊友，但柯瑞不僅擁有出色的傳球能力，更能憑藉超遠距離投射、快速出手及大量無球跑動，迫使對手擴大防守範圍，甚至在他尚未接球之前，就必須提前進行包夾或協防。

這種獨特的進攻影響力，也正是布朗森認為柯瑞足以超越魔術強森的重要理由。

兩名傳奇球星都曾主宰各自所處的時代。魔術強森帶領湖人在1980年代建立王朝，而柯瑞則是金州勇士近代王朝的代表人物，率隊4度奪下NBA總冠軍。