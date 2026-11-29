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NBA／希臘男籃世界盃之路遭受嚴重打擊 安戴托昆波直呼很心痛
眼看就要拿下攸關世界盃晉級希望的關鍵勝利，希臘男籃卻在延長賽最後57秒遭遇不可思議的崩盤，竟被喬治亞狂轟11比0攻勢，這場敗仗讓他們眼前的道路陷入一片漆黑！
效力熱火的希臘一哥「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）坦言，自己全程觀看這場比賽，對於國家隊痛失好局感到相當難受。
「這真的很難受。當然，我看了整場比賽，」安戴托昆波表示：「在剩下50秒還領先7分的情況下，我覺得那是一場我們本來應該贏下來的比賽。」
這場失利讓希臘在世界盃資格賽I組的戰績降至4勝5敗，落後西班牙、烏克蘭、喬治亞及葡萄牙。由於只有分組前3名能夠取得2027年卡達世界盃門票，希臘已經陷入相當不利的局面。
隨著資格賽只剩最後3場比賽，希臘很可能必須全部獲勝，同時期待其他競爭對手的比賽結果對自己有利，才有機會完成晉級目標。
儘管無法親自披上國家隊戰袍，安戴托昆波透露，自己仍經常與國家隊成員保持聯繫。「我當然會盡可能與球隊保持聯繫，我經常和隊友以及我的兄弟們聊天。」安戴托昆波說。
至於希臘遭到喬治亞逆轉後，他究竟對國家隊隊友說了什麼？這位兩屆年度MVP選擇保留私下談話內容。「那是私人的事情，私人的。我不太願意公開分享。」安戴托昆波表示。
不過，他也再次強調，希臘確實錯失了一場原本應該拿下的勝利。「但很明顯，就像你們看到的，他們原本已經掌握那場比賽了，真的已經掌握勝利。我希望他們能贏下接下來的3場比賽，我知道他們一定會全力以赴。」
安戴托昆波接著表示：「希望他們能先在周日對西班牙拿下勝利，然後再專注面對烏克蘭，接著是喬治亞。」
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