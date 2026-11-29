沙加緬度國王後衛拉文（Zach LaVine）近日傳出對球隊現況極度不滿，甚至有意尋求轉隊，引發外界關注。不過，拉文本人隨即在社群平台X發文，公開反駁相關報導，強調外界流傳的消息並非來自他或經紀團隊，更直接質疑媒體爆料的可信度。

根據《芝加哥太陽報》記者考利（Joe Cowley）報導，一名消息人士透露，拉文目前在國王過得相當不開心，對球隊處境感到失望，甚至可能希望離開沙加緬度。

報導引述消息人士說法指出：「拉文現在的不滿程度，可能是他職業生涯以來最嚴重的，但他仍然努力維持球隊休息室的團結。」

這項消息曝光後，引起外界對拉文未來動向的討論，尤其國王目前正面臨陣容調整的相關傳聞，這位資深後衛是否可能在交易市場上尋找新東家，再度成為關注焦點。

不過，拉文顯然不認同報導內容，隨即透過個人社群平台表達不滿，並直接對媒體爆料的真實性提出質疑。

拉文寫道：「我們生活在一個沒有公信力、也沒有可靠消息來源的媒體，依然能夠影響大眾的世界……」他接著強調：「如果你們不是從我本人或我的經紀團隊口中聽到的，那些消息全都是假的。」

拉文的發言明確表達對相關報導的不滿，也希望外界不要將未經本人證實的消息，直接視為他的真實想法。

事實上，拉文的未來動向一直受到外界關注。這位資深後衛目前正處於現有合約的最後一年，本季薪資達4890萬美元。

由於合約即將到期，拉文從今年休賽季開始就不斷與交易傳聞連結，外界持續討論國王是否可能透過交易調整陣容，以及其他球隊是否有意爭取他的加盟。

然而，儘管拉文的名字頻繁出現在交易話題中，目前仍沒有證據顯示他已正式向國王提出交易要求。

這次面對媒體指稱自己對球隊極度不滿、可能希望離隊的說法，拉文選擇親自出面反擊，也讓相關傳聞出現不同聲音。